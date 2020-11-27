國民黨立法院內潑灑豬內臟　民進黨提嚴正譴責：沒大腦永遠在野

行政院長蘇貞昌被國民黨立法院黨團12次杯葛後，終在周五（27日）在民進黨立委重兵護衛下，成功進入立法院發表施政報吿及備詢。 不過，國民黨不甘示弱，不僅頻頻鳴放汽笛干擾，更拿出豬腸、豬心等豬內臟，朝蘇貞昌及一眾綠委潑灑，現場一片混亂。 民進黨立法院黨團事後對國民黨提出嚴正譴責，總召柯建銘直言國民黨已「義和團化」，是「沒大腦」政黨，已能預見國民黨將永遠在野。

國民黨立法院黨團潑灑豬內臟，杯葛蘇貞昌的施政報吿。（陳卓邦攝）

針對蘇貞昌11月27日赴台灣立法院進行施政報吿，遭國民黨立委朝主席台傾倒動物內臟、阻擋施政報吿一事，民進黨立院黨團於院會休息後召開記者會予以譴責，出席人員包括民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長鄭運鵬、書記長莊瑞雄、副幹事長蘇巧慧等人。

柯建銘表示，由江啟臣所帶領的國民黨演化成幫派化、義和團化，這樣的在野黨無法好好扮演監督力量，是台灣的危機。民進黨團用嚴肅心情譴責國民黨，國民黨已展現出史上最荒謬一刻，在野黨已一代不如一代，完全不思考議會運作。柯建銘說，國民黨是沒大腦政黨、放棄逃避總質詢，他已一再呼籲國民黨適可而止，不要挑戰民進黨底線，現在連豬內臟都拿出來，顯見是極度秀下限，這讓他有一種感覺，國民黨將淪為永遠的在野黨，呼籲國民黨回頭是岸。

鄭運鵬亦稱，國民黨不面對總質詢，用野蠻方式杯葛，浪費公家成本，要全民買單，讓民眾無法接受。莊瑞雄表示，蘇貞昌受邀赴台灣立法院報吿，藍委們都是有質詢權力的人，卻拿着麥克風自言自語，失去和蘇貞昌對決的機會，這很可惜，而這對在野的國民黨來說，也是喪失自己的權力。

（綜合報道）