蘇貞昌第13次闖關立法院發表施政報告　遭國民黨潑動物內臟抗議

台灣行政院長蘇貞昌周五（27日）再赴立法院發表施政報吿與備詢，由於先前12次報吿均遭到國民黨杯葛，民進黨此次也重兵佈署提早排隊守議場，全力護航蘇貞昌。 最後蘇貞昌在綠委的守護下，成功走上台，用5分鐘時間完成施政報告。 不過，在蘇貞昌報吿的同時，藍綠兩黨爆發激烈衝突，國民黨立委撥灑豬腸等內臟，高呼要蘇貞昌下台。

國民黨立委使出「豬內臟」攻擊，拿出豬腸等內臟朝蘇貞昌潑去。（陳卓邦攝）

據了解，立法院自9月18日開議後，國民黨因不滿蔡英文政府開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，要求蘇貞昌為此道歉，以致蘇貞昌已連續12次無法上台發表施政報吿並備詢，是至今行政院長被杯葛的最長紀錄。

為此，民進黨在周三（25日）傍晚起已於立法院議場前輪值。結果就有周五當天一早，民進黨立委迅速佔據主席台，藍綠兩黨一度爆發推擠。隨後民進黨立院黨團兵分兩路，一路護送台灣立法院長游錫堃站上主席台，另一路保護貞昌唸完施政報吿。過程中，國民黨以程序問題等理由，展開激烈的杯葛行動，鳴起巨大的汽笛喇叭、口哨聲，阻撓議事進行。

國民黨因程序問題等各種原因，展開激烈的杯葛行動，鳴起巨大的汽笛喇叭、口哨聲，阻撓議事進行。（陳卓邦攝）

豬隻內臟灑滿台灣立法院議場。（民進黨立委林楚茵辦公室提供）

國民黨更升級過去的杯葛力度，除了以往的「標準配備」，例如潑水、拔麥克風等，這次杯葛更拿着桶子就往蘇貞昌身上狂潑豬皮及豬內臟，多位護衛蘇貞昌的民進黨立委均遭殃。同時，還有數位藍綠立委，在周邊展開扭打。