【美台軍售】國台辦：台當局向大陸進行軍事威脅　必然死路一條

國台辦今日（28日）上午舉行例行記者會。針對美國在1個月內兩度對台軍售總值超過41億美元，國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局公然對大陸進行赤裸裸的軍事威脅和挑釁，必然是死路一條。

朱鳳蓮批評，美國一而再再而三地違背一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是《八一七公報》規定，向「台獨」勢力發出錯誤訊號，中方堅決反對。

她表示，民進黨當局公然對大陸進行赤裸裸的軍事威脅和挑釁，不自量力，企圖勾聯外部勢力「以武謀獨」，加劇台海緊張，只會嚴重破壞台海和平穩定，給台灣民眾帶來深重災難，最終必然是死路一條。

針對台媒報道，捷克軍火企業10月透過代理商在台簡報火炮等軍火武器，隨後該公司總部收到中國駐捷克使館警告，朱鳳蓮說，中方堅決反對任何國家向台出售武器或同台灣進行任何形式的軍事聯繫。民進黨當局企圖「以武拒統」，注定失敗。

台灣光復歷史 證兩岸命運共同體

今年是抗戰勝利暨台灣光復75周年，大陸22日舉辦紀念台灣光復75周年學術研討會，中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席並發表重要講話。25日，「金甌無缺——紀念台灣光復75周年主題展」在中國國家博物館開幕。

國民黨日前舉辦台灣光復75周年系列活動，遭民進黨發言人顏若芳批評是「唱和北京的一中原則」。（資料圖片）

朱鳳蓮表示，這些紀念活動的舉辦，對於兩岸同胞共同牢記歷史、鑑往知來，共促祖國統一，具有重要意義。台灣光復是抗戰勝利的重要成果，是包括台灣同胞在內全體中華兒女的偉大勝利。台灣光復的歷史無可辯駁地證明台灣是中國領土不可分割的一部分，兩岸同胞是休戚與共的命運共同體。

她續指，當前兩岸關係複雜嚴竣，台獨勢力加緊與外部勢力勾結，不斷謀獨，嚴重違害中華民族根本利益，希望台胞分清利弊，順應歷史潮流與大陸同心合作。

針對台灣移民署日前驅逐懷疑跟蹤拍攝香港學運人士的港人李彬豪，朱鳳蓮稱，不掌握具體情況，但堅決反對民進黨當局以任何方式插手香港事務。

（國台辦）