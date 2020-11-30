技術人員被曝跳槽山東泉芯　台積電：決不寬貸

台積電跳槽事件頻發。近日山東濟南的晶圓代工廠泉芯被曝又有曾在台積電蝕刻及擴散部門的主管跳槽擔任要職，其中還有人擁有不少專利。對此，台積電回應：「究責且決不寬貸。」

據台灣傳媒28日報道稱，台積電部門主管跳槽至晶圓代工廠擔任要職。報道援引半導體設備從業者消息稱，發現有台積電員工正在山東濟南泉芯上班，且其中幾位還掌握技術機密。

上述從業者舉例稱，除了在蝕刻領域擁有特長的周姓主管，還有一位曾在台積電南科廠擴散部的吳姓主管，二人均在泉芯工程部擔任高級主管。

晶片代工龍頭企業台積電成立於1987年，是全球第一家專業集成電路製造服務企業，總部與主要工廠位於台灣新竹市科學園區。（Reuters）

針對該傳言，台積電當日回應表示「不予評論」。但其同時補充稱，對於任何可能違反離職後競業禁止約定行為，經確認屬實者，將立即追究其違約責任。

與此同時，台積電還在聲明中稱，該公司除採取必要法律措施外，亦通過組織人員、流程及科技保護知識財產權以確保競爭力。

據內媒《觀察者網》報道，事實上，台灣半導體企業員工跳槽大陸工作的例子並不罕見。據一位半導體業內人士稱，大陸相關企業工資待遇很高，台積電人才流失十分正常。

據企業資訊平台「啟信寶」顯示，泉芯集成電路製造（濟南）有限公司成立於2019年1月，註冊資本59.5億元人民幣，經營範圍包括大規模集成電路生產及光掩膜製造、針測、封裝、測試及相關服務等。

濟南集芯產業發展投資合夥企業目前為濟南泉芯第一大股東，持股42%；逸芯集成技術（珠海）有限公司為其第二大股東，持股比例41.2%。台媒報道稱，逸芯集成的經理之一是台積電前高級技術人員夏勁秋，正是台積電前研發長梁孟松跳槽三星時，帶走的6名台積電高級技術人員之一。

（綜合報道）