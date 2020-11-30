台中捷運列車發現第2支軸心斷裂　恢復通車時程恐再延遲

據早前報道，經過30年的規劃建設，台中捷運綠線11月16日起試營運，惟21日中午發生列車異常事件，檢查後發現是「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂，屬「重大故障」，考量乘客安全暫停試營運。 台中市政府今天（30日）表示，29日完成列車檢測後，發現連結器中又有一支軸心斷裂，已要求施工方擴大檢測，試營運與通車時程恐再延後。

台中捷運公司說明，台中捷運綠線共有18列車、36支電聯車連結器軸心，施工方台北捷運局及車廂製造方川崎重工自23日開始檢測，截至29日共30支檢測正常，其餘6支因拆解困難未能檢測，將直接以檢測合格的新品替換。

早前台中捷運綠線一列班車連接器出現異常，檢查發現是車廂「電聯車車廂間半永久連接器牽引裝置軸心」斷裂。（中央社）

因拆解困難未能檢測的6支連結器中，其中1支軸心在廠內調度竟出現與21日相似的斷裂狀況，且也是日本原裝進口的列車。由於出現第2支軸心斷裂，台中市府昨日再召集會議請台北捷運局與川崎重工提出說明及解決方案。

捷運公司說明，施工方原訂12月7日提初步調查報告，因台中市府要求擴大檢測，報告日程將往後延。台中市府強調，市府必須為市民把關，安全比通車重要，只有確保安全無虞，才會同意捷運綠線恢複試營運或通車，相關時程恐再延後。

（中央社）