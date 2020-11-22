「台中米娜」在IKEA拍裸照案　檢察官指有悔意及危害輕微決定輕判

自稱「台中米娜」的台灣李姓女子，7月間與張男至南屯區IKEA大賣場，由張男為李女拍攝裸照，張貼在社群軟體推特，還留言「想裸體在客廳看電視，想把整個賣場當成自己的家」，涉嫌公然猥褻等罪，經警「以車追人」查獲，檢察官以2人無前科、有悔意，予以緩起訴處分，期間均為1年，罰張男支付2萬（台幣，下同）、李女支付1萬給公庫。

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緩起訴處分書指出，張男（39歲）、李女（37歲）為友人，7月22日晚間，駕車前往台中市南屯區向上路2段的IKEA大賣場，由李女在共見共聞的公共場所，裸露乳房、臀部、下體，由張男在旁以攝影機拍攝。

張男基於散布猥褻影像犯意，同日稍後在以社群軟體推特發布李女猥褻照片的文章，內容「想裸體在客廳看電視，想把整個賣場當成自己家」、「暴露真的令我興奮，還沒拍完就濕到沿著垮下流出」等語，供不特定人得以共見共聞，經台中市警四分局函送偵辦。

檢察官認定張男所為，觸犯意圖供人觀覽而公然猥褻罪、及散布猥褻影像罪；李女犯公然猥褻罪。審酌2人無前科，因一時失慮而犯案，犯後已坦承犯行，深表悔悟，歷經司法偵查程序應有所警惕，考量危害非鉅，犯罪情節輕微，認以緩起訴處分為適當。

張男及李女緩起訴路期間均為1年，張男向公庫支付新台幣2萬元，李女向公庫支付新台幣1萬元，由中檢依規定提撥一定比率補助相關公益團體或自治團體。

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