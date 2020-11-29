AIT稱2021年台將新增52億美元軍購　台國防部否認

美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）日前宣稱，台灣2021年將繼續對美提出高達52億美元（約合403億港元）的軍購案。 對此，台防部11月29日發新聞稿否認，稱台2020年對美重大軍購案，仍有兩項待「知會國會」，台防部將會在美正式進行「知會國會」時，向台人說明。2021年並無規劃新增對美提出52億美元的重大軍購項目。

酈英傑日前披露，台灣2021年新增52億美元對美軍購，目前已送到美國國會。但此說法被台防部否認。（台總統府）

酈英傑日前高調表示，美國對台灣的安全承諾不僅流於文字。台灣2020年「計劃中」的對美軍購總計118億美元，是台灣史上單年最高金額紀錄。展望2021年，美國國會已同意金額約52億美元的軍售，還有更多尚待國會同意。這些軍購都很重要，將協助台灣發展不對稱戰力；一旦完成，台灣歷來對美軍購總金額將超過700億美元。

對此，台防部於11月29日發新聞稿指出，美方今年就MK-48重型線導魚雷等7項對台軍售案，總金額55億餘美元，進行知會國會。美國依據《與台灣關係法》及「六項保證」，對台供售防衛性武器，有助於強化台整體防衛戰力，確保台海及印太區域的和平與穩定，台防部表示感謝。

台防部表示，2020年台對美重大軍購案，仍有兩項待「知會國會」，台防部將會在美正式進行「知會國會」時，向台人說明。「2021年並無規劃新增對美提出52億美元的重大軍購項目」。

台防部強調，台軍所有對外軍事採購預算，均依個案進度，分年編列適足預算，經台立法院審議通過後，依核定預算執行相關作業，如期如質如預算獲得武器裝備。