華春瑩批台灣成美「提款機」　台外交部：因中國大陸企圖併吞

早前美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（William Brent Christensen）表示，美國明（2021）年對台還有52億美元的軍售。大陸外交部發言人華春瑩則於11月30日的例行記者會上對此表示，大量購買二手武器的台灣已淪為「提款機」。 對此，台外交部發言人歐江安12月1日稱，整個問題歸根究柢都是中國大陸方面企圖併吞台灣。

華春瑩表示，中國堅決反對美國向台灣出售武器，這一立場是明確的、一貫的。她指出，台灣今年花費118億美元採購美國武器，相當於台灣民眾人均負擔1.45萬元新台幣。

台外交部發言人歐江安。（屈彥辰／多維新聞）

華春瑩表示：「不知道台灣同胞對自己辛勤勞動創造出來的財富，被用來大量購買美國二手武器、充當美國利益集團的『提款機』作何感想？」她

歐江安表示，華的發言「不當荒謬」，採購相關國防武器是維護台灣領土、領空、水域安全的必須，捍衛台灣的民主制度、台灣人民的自由、台灣多元的社會等，這是沒有妥協空間的，這是不會退讓的底線。

歐江安表示，中共不斷以軍機軍艦入侵「防空識別區」（ADIZ），不斷跨越台海中線，這是多次擾台，從9月到現在超過51架次的入侵，國際間不斷打壓台灣人民，「整個問題歸根究柢是中國企圖併吞」，基於捍衛家園所進行的軍事採購。

歐江安稱，大陸方面打壓台灣政府跟人民，企圖武力併吞台灣等，只會增加台灣人民的反感，中國打壓只會讓台灣更團結，台灣對外不分黨派，處理對外議題是團結一致的。