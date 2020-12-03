七旬老翁中天電視台大樓門口自焚　警方指初判疑與續牌爭議有關

位於台北市內湖區的中天電視台大樓周三（2日）晚上驚傳有人在門口自焚，傷者為70歲孫姓老翁，已獲送院救治。警方初判疑與「中天新聞台」不獲續牌爭議有關。 據介紹，中天電視台旗下「中天新聞台」的牌照即將於本月10日到期，惟台灣的「國家通訊傳播委員會」（NCC）於上月18日經審查後作出裁決，以7比0大比數一致否決續牌。

台灣傳媒報道，警消是在當天晚上7時11分獲報，指中天電視台大樓門口有民眾自焚。警消到場前，大樓警衛已先行用滅火器將火勢撲滅，受傷男子上半身及臉部有二級燒傷，但意識清醒，隨即送院救治。報道稱，自焚男子為70歲的孫姓老翁，其在晚上6時15分左右便開始在大樓前面廣場走動徘徊。

男子在中天電視台門口自焚，臉部及上半身燒傷，被送醫急救。（PTT討論區）

惟孫姓老翁步出大樓後便開始將汽油倒在階梯上，並在廣場時將汽油淋身、點火。孫姓老翁瞬間成為一團火球，大樓警衛見狀立即拿滅火器撲滅火勢，隨後由警消協助送醫治療。

報道稱，孫姓老翁事發前曾經進入大樓一樓大廳，將紅包交付警衛，請求幫忙轉交主播戴立綱及表達支持中天的立場。紅包內裝有信件，目前正由警方進行鑑識工作，初步研判孫翁自焚動機疑與「中天新聞台」續牌爭議有關。

王又正稱對事件感到「痛徹心扉」，希望不要有人仿效。（Facebook）

另一方面，孫姓老翁在自焚前時曾大喊「王又正為什麼被開除」，後者是中天電視的前主播。王又正有在社交平台上回應稱「痛徹心扉」，希望不要有人仿效。

（綜合報道）