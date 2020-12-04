居家檢疫期間外出打卡打波露營　台灣長榮航空3名空姐遭免職

台灣當局規定，空服人員執勤返台后，必須嚴格做好5日內不外出的居家自主檢疫。但近日，台灣長榮航空3名空姐涉違反防疫規定，遭公司免職。

長榮航空公司昨日（3日）證實，分別於11月10日、17日及12月2日，對3名違反居家隔離防疫規定的空姐，給予免職處分。其中一名空姐，不僅無視防疫規範，且偷偷外出期間全無警戒心，頻頻上網高調打卡、貼文，因此遭其他人檢舉。

長榮航空傳出有空姐居家檢疫期間外出，最終有3名空姐遭免職。（聯合新聞網）

據了解，這名空姐在執勤結束返台居家檢疫期間，不僅外出到親戚家，還到學校上課，並與友人聚餐、打球，完全漠視防疫規定，而在公司調查期間，她提供日期造假的相片，同時規避調查電話，且謊稱檢疫期間都待在家。

至於另外2名被免職的空姐，其中一人有與親友外出露營，且在調查期間也提供虛偽日期照片、謊稱在家。另一人則是入住公司防疫宿舍後擅自離開，不知所蹤。

長榮航空表示，公司曾多次透過內部公告、服勤前的簡報，不斷嚴正重申組員在外站及返台後相關注意事項，但有極少數人未能深切體認自身所肩負防疫職責，嚴重影響公司聲譽讓全體組員的形象備受外界質疑、破壞台灣防疫努力。因此，給予居家檢疫期間擅自外出者免職處分。

（綜合報道）