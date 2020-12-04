國民黨報警吿蘇貞昌違食安法　台行政院：浪費社會資源

台灣行政院長蘇貞昌日前在台灣立法院答覆國民黨立法委員蔣萬安就政府開放萊豬（瘦肉精美豬）的疑慮時指稱，「日前我到屏東的信功豬肉，他還是國民黨中常委，他很支持。」事後身兼國民黨中常委的信功實業公司董事長楊博仁卻對外表示反對萊豬的立場，更指蘇貞昌誤導。 針對此事，國民黨立法院黨團總召林為12月4日前往警局報案，吿發蘇貞昌在備詢時說謊誤導民眾，觸犯《社會秩序維護法》及《食安法》，要求警政單位秉公處理。

國民黨立法院黨團總召林為洲前往警局報案，吿發台灣行政院長蘇貞昌觸犯《社會秩序維護法》及《食安法》。（立法委員林為洲辦公室提供）

林為洲表示，此次報案主要是吿發蘇貞昌在台灣立法院備詢時說謊，釋放假訊息。林為洲指出，蘇貞昌回答蔣萬安的質詢時誤導民眾，說信功很支持他（蘇貞昌）的萊豬進口政策，當時蔣萬安問說，對於萊豬進口，豬農和肉品加工廠大家都很擔心，結果蘇貞昌卻說不會，指自己和養豬場很熟，更舉了信功這個例子，說信功很支持，結果信功當天馬上發聲明說自己不支持萊豬進口。

蘇貞昌日前在立法院答詢時，指稱屏東一家業者「很支持」，後來該業者發聲明強調自己不支持萊豬進口，使蘇貞昌的發言衍生爭議。（陳卓邦／多維新聞）

林為洲表示，雖然蘇貞昌方面事後辯解說，所謂的支持不是指萊豬進口政策，而是指台灣豬肉出口政策，但當時質詢明明是在談萊豬進口。林為洲指，蘇貞昌散發假訊息影響大眾權益，觸犯了《社會秩序維護法》及《食安法》，他身為目擊者，針對這兩條法令吿發蘇貞昌，希望警政單位秉公處理。

林為洲吿發蘇貞昌後，台灣行政院秘書長李孟諺今表示，蘇貞昌及台灣農委會主委陳吉仲當時備詢是在響應立委提及到產業衝擊時，說明業者對政府輔導豬肉出口的成效非常支持，完全沒有提到「業者挺萊豬進口」的字句與意思，這就是真相、就是事實，盼國民黨不要繼續把蘇貞昌和陳吉仲的話移花接木、扭曲誤導社會大眾，浪費社會資源。

李孟諺強調，當天的立院詢答的客觀事實很清楚，還有立法院的議事録可以查證，政府和業者心意相同，就是要提升豬農競爭力、讓台灣肉品外銷國際。

民進黨發言人顏若芳同日表示，當時蘇貞昌在台灣立法院質詢台上的回覆，是在討論台灣養豬產業的衝擊，政府持續與養豬業者溝通，以及如何讓台灣養豬產業能更具競爭力，捲入風波的業者「信功公司」董座兒子也稱，「不是要打臉行政院長蘇貞昌，也沒有政治化，公司都是在站在中立的立場，只要對台灣好，肉可以出去，外匯可以進來，當然是好事情」。

顏若芳強調，蘇貞昌跟「信功公司」都說明得非常清楚，國民黨卻還要用吿發的手段浪費司法資源，明顯就是政治操作。她呼籲國民黨摒除自身政黨利益的盤算，不要恣意浪費司法資源，迴歸理性討論，更勿再傷害台灣的養豬產業。