台立法院聯絡人被揭用華為手機傳報告　蘇貞昌：將要求同仁改正

台灣行政院去年宣布全面禁用中國大陸製的資通訊產品，然而時代力量立委王婉諭卻收到一封立法院聯絡人用華為手機傳送的專案報告，令其質疑行政院沒有落實禁用華為產品。行政院長蘇貞昌周三（2日）回應指，公務機關都要注意資安問題，將要求同仁改正。

王婉諭質疑行政院沒有落實禁用華為產品。（時代力量）

王婉諭表示，立法院聯絡人的手機中存在很多個人資料，包括立法委員資料及聯絡方式，認為用華為手機傳送資料令人憂慮。她不願點名是誰透過華為手機傳送，只表示希望行政院能夠更加審慎檢討，否則中央部會和立法院之間的公務信件往來恐會外洩，遭中國大陸監控、竊取。

蘇貞昌對此重申，所有公務、公務機關都要謹慎防止資安問題，如有同仁在這方面做得不夠周到，都會要求第一時間來改正。行政院秘書長李孟諺則表示要進一步查證事件，強調如果是私人手機、個人手機是不在禁止之列，但他們會予以勸導。

5G乾淨網絡計劃點名列華為作拒絕往來戶。（Reuters）

報道指，台灣與美國上月20日才簽署合作備忘錄（MOU），包括5G乾淨網絡計劃。據美方定義，乾淨網絡是指拒絕在通訊路徑中採用不可靠的業者所生產的設備，當中華為與中興等中國大陸業者被點名列為拒絕往來戶。

（公視新聞網）