【八仙塵爆】24歲空姐約六成灼燒　重新解釋完美：我的美由我定義

意外無人能預計，經歷鉅變，內心未能跟上節奏，不少人會停在兩者之間，進退兩難。曾歷台灣八仙樂園派對事故的陳寧，當時被診斷出約六成灼傷，曾一度問自己「為甚麼遇到這種事？」雖現實殘酷，但她漸漸發現，事故後自己反更能看見幸福，以及真正在乎自己的人，因此透過訪問和出書，分享自己這三年的心路歷程，「目前心靈狀態是負15度，我還在努力，希望終有一天，這樣的傷能變成正面能量，讓負15度慢慢轉向成生命正向的度數。」

陳寧因八仙樂園塵爆事故，造成約六成灼傷，現透過出書，講述自己的心路歷程。(《15度的勇敢》)

台灣八仙樂園於3年前，因舉辦color play電音派對，結果發生粉塵爆炸事故，釀成15死484傷。「如果那天我沒去，或離場後沒再回去，我今天的人生會是甚麼樣子」，陳寧當時年僅24歲，憶述那裡漫天滿地都是粉末，「其實一點也不舒服，會過敏的我根本不該在裡面，但我們就是很邪門的想進去。」

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結果火災一觸即發，她其後在書中曾提及，「我的四周被炙熱的黃光包圍，好像只有我一個人置身在這環境，但大家此起彼落的尖叫聲提醒我，大家都在，都在自己的困境中。」她拼命地跑，擠進到女廁，以馬桶內的水，往臉上潑灑，「根本不在乎，也沒時間確認是不是乾淨。」馬桶水不足以降溫，幸好她最後遇上恩人，帶她尋找水源。

也許老天要我以不平凡的姿態活下去。 陳寧

事故過後，她躺醫院71天，期間接受9次清創手術，渡過兩度命危的難關，「那種痛，讓可以活下來的人都不想活。」她亦萌生負面想法，「聽到傷口發炎，醫生發出病危通知，我反而有點開心，因我已經累了，想說能不能發炎感染，那麼我便可以這麼死去。」

「在這個社會，疤痕會被當成不具吸引力、可怕和悲傷，尤其灼傷後的疤痕，是不可逆的。」她曾問醫生，若然努力，「皮膚會不會像以前般光滑？」但聽到對方回答後，內心充滿失落。

雖然心灰意冷，但她仍選擇堅持，「我要表現得很正面很勇敢，只有這樣，我才能讓爸媽停止掉淚，朋友幫我加油，我也覺得自己要很樂觀回應。」她其後亦覺悟，「憑甚麼人生要被皮膚這件事情注定，行動力要被一層亂長的皮膚限制」，因此她選擇回擊，拼命進行康復治療，「只要能做到小小的動作，都是我巨大的快樂。」

「我要表現得很正面很勇敢，只有這樣，我才能讓爸媽停止掉淚。」(陳寧媽媽Facebook)

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事故帶來的心理創傷，永遠難以忘記，對方的無心之言，卻最傷人心，令人耿耿於懷。她憶述，曾在乘巴士時，因旁邊的一位老伯伯，盯著她手臂的壓力衣看，於是解釋「我是因八仙塵爆受傷」，卻換來對方的一句，「貪玩啊，毀了半生啊！」相信她當時的內心，定是非常無奈和受傷。她從前是位空姐，事發後，雖然能夠復職，但公司卻在3個月後倒閉，令她的情況雪上加霜，「穿著壓力衣去面試求職，別人會怎樣看待我？」所幸的是，她最終找到傳銷的文職，由需要大量活動的工作，轉為朝九晚五的上班族。

事隔3年，身心漸漸找回步伐，而她對「完美」這詞，亦有全新看法，「我發現美不是只有皮膚的光滑，而是有很多方式，我希望我的美，能由我定義。」她不再注意別人憐憫目光，「自己好不好、美不美，由我評估」，「我要把『完美』這兩個字替換掉，把美好拉進我的生命中。」因有自信，所以美麗，她現已不太會想「自己為甚麼遇到這種事？」，因她的堅強，目光變得更清晰，「我更懂得看到幸福，以及真正在乎你的人。」