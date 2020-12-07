【中天續牌失敗】中天申請暫時准許續牌　台法院裁定「駁回」

台灣「國家通訊傳播委員會」（NCC）此前決議對中天新聞台不予續牌，中天不服聲請假處分，請求得暫時准許續牌、繼續經營電視台及不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道。台北高等行政法院11月30日開庭審理後，於12月7日裁定「駁回」，但理由尚未公布。

NCC主任委員陳耀祥（中）此前親自宣布對中天新聞台不予續牌，還強調，不給中天續牌等於台灣只剩一種聲音的說法，是污辱台灣其他媒體。（陳卓邦／多維新聞）

綜合台灣《聯合報》報道，NCC此前決議對中天新聞台不予續牌，中天新聞台在有線電視系統52頻道只能播送到12月11日。對此，中天不服聲請假處分，請求得暫時准許續牌、繼續經營電視台及不得許可或同意其他業者申請變更使用52台頻道。

台北高等行政法院11月30日開庭審理時，中天委任律師方伯勛主張，NCC侵害中天經營權，重大損害包括公司經營範圍及收入鋭減、員工工作權以及中天透過電視台實現「新聞自由」利益，最重要的是，「（旺中集團董事長）蔡衍明的言論自由受到侵害」，且難以金錢回覆；本案具有保全急迫性，且原處分違法裁量，侵害權益，本案訴訟勝訴機率高，假處分應裁準。

方伯勛強調，NCC選擇性執法，指控蔡衍明及中視前董事長邱佳瑜介入新聞製播，但蔡衍明是提供具有新聞價值意見，並未違反內部新聞自主公約。NCC委任律師則回應稱，「新聞自由是講憲法上第四權，以監督政府，如果像蔡衍明這種財團只要買得起媒體，愛怎麼講就怎麼講，這種不是新聞自由！」