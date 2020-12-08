特朗普政府第11度對台軍售　台外交部：有效提升台軍嚇阻能力

美國特朗普（Donald Trump）政府12月7日知會美國國會，再度宣布對台軍售，將對台出售「野戰資訊通信系統」（Field Information Communications System，FICS），總價值為2.8億美元。 對此，台灣外交部面表示，這展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，軍售使台灣能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力。

台總統府發言人張惇涵12月8日表示，這是今（2020）年第六度，也是特朗普任內第11度對台軍售，台灣政府再次感謝美國政府對協助台灣強化自我防衛能量的高度重視。

張惇涵表示，這也再次顯示美國政府以具體行動落實《與台灣關係法》及「六項保證」的安全承諾，並將進一步增強台灣國軍戰略與防衛需求。

張惇涵強調，台灣也將持續以堅實的國防，與美國及理念相近國家深化安全夥伴關係，堅定成為維護印太區域的和平穩定與繁榮發展的良善力量。

台灣外交部則指出，這是特朗普任內第十一度、也是2020年第六度對台軍售，充分展現美國政府對台灣國防需求的高度重視，並已逐步落實對台軍售常態化機制，使台灣能即時獲取防衛所需裝備，有效提升嚇阻能力，外交部對此表示歡迎，並感謝美國政府持續以具體行動履行《與台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾。

台灣外交部稱，面對中國大陸持續的軍事擴張和挑釁，台灣將以堅實國防維護國家安全，並持續深化台美緊密安全夥伴關係，以對印太區域長遠的和平、穩定與繁榮作出貢獻。