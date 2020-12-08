蔡英文：台美日三邊合作　因應區域和全球的威脅

台灣智庫遠景基金會12月8日舉行「2020台美日三邊印太安全對話」國際研討會，台灣總統蔡英文應邀致詞。蔡英文表示，面對疫情，台灣已經準備好隨時幫助有需要的國家，並期盼加強台美日三邊交流互動，強化互惠互利夥伴關係，共同攜手合作因應區域和全球的威脅和挑戰。

蔡英文指，2020是充滿挑戰的一年，因為新冠肺炎疫情，人類遭遇前所未見的困境，全球經濟持續衰退，人們的思維和生活方式也被迫改變。她說，香港民主運動與美國總統大選等重大事件，對台灣如何因應未來的區域地緣政治，影響重大，像三位香港民運青年被捕入獄，就是嚴正的警訊，台灣必須再次做出重大抉擇：不是捍衛民主，就是屈服於威權主義的威脅。

蔡英文接著說，2020也是充滿溫暖、堅韌、力量和友誼的一年。她稱，儘管疫情當頭，台灣張開雙臂歡迎舊雨新知，並與美國、日本、捷克等理念相近的盟邦建立夥伴關係，這一年雖然是多事之秋，但也建立並強化了互惠互利的夥伴關係。

她強調，今（2020）年的三邊安全對話更形重要，只有加強交流互動、攜手合作，台灣才能因應區域和全球的威脅和挑戰。

蔡英文提到，忙於抗疫之際，各種傳統和非傳統威脅同時帶來嚴峻的挑戰。她指稱，南海日漸軍事化，威權勢力不斷違反衝撞以法規為基礎的國際秩序，台灣天天籠罩在軍事威脅之下，台灣切身感受到應付這些威脅的急迫性。

蔡英文說，自疫情爆發以來，台灣有許多的作為；台灣防疫有成，而且無損台灣最珍視的民主制度和生活方式。她表示，每個國家因自身的獨特性及各自面對的挑戰，要複製其他國家的經驗，有一定的難度，但她也必須重申，臺灣已經準備好隨時幫助有需要的國家。疫情讓我們目睹生命如此脆弱，進而了解互助的重要性。