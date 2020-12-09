台立委稱安倍晉三有意訪台成　台外交部稱樂觀其成

亞東國會議員友好協會會長、民進黨立委郭國文12月8日於台灣立法院質詢時透露，日本前首相安倍晉三有意願訪台，最快2021年成行。 對此，台灣外交部次長田中光12月9日進一步表示，民間對此事有很大期待，他也樂觀其成。當無黨籍立委林昶佐追問，此事是不是真有可能成真時，田中光也給予正面肯定的答覆。

郭國文12月8日表示，他曾經發函去了解安倍是否願意來台灣立法院演講，而根據他側面了解，安倍晉三確實有意願訪台，最快明年成行。郭國文指，他不希望安倍來訪給人的印象，是來洽談開放福島五縣食品，反而應該是來幫助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協議（CPTPP），他盼蘇貞昌能夠掌握時機，做積極準備，若蘇貞昌任內能排除掉台日間的貿易障礙，將是功不可沒、名留青史，跟蔡英文並列齊名。

2010年，安倍晉三曾訪問台灣，並會見台灣前總統李登輝。（資料圖片）

國民黨立委温玉霞稍後在質詢台灣外交部時就問，有委員提到安倍晉三明年有意訪台，是否已經接洽？田中光回答，官方還沒有接到，但民間有很大期待，我們也表示樂觀其成。温玉霞好奇，安倍來訪會不會帶來好消息，讓台灣加入CPTPP？田中光指出，安倍本身來就代表雙邊關係的進步，可是加入CPTPP的門坎不是一個國家說了算，我們對其他國家也會努力去爭取。

林昶佐質詢則問，現在傳出安倍明年可能訪台，台灣外交部掌握如何？田中光說，我們對這消息表示樂觀也歡迎安倍能夠來訪問。此時林昶佐追問，就是有可能的意思？田中光此時說，「是的。」林昶佐表示，安倍來訪有其象徵意義，台灣人對安倍非常友好，希望除了台美關係以外，在與其他國家高層互訪方面，台灣跟日本的友好應該可以大幅度推進，台灣外交部應該多加把勁。