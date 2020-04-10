網傳台人向譚德塞道歉文 　台灣調查局：大陸網民散播假訊息

就在世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞公開點名台灣對他人身攻擊、種族歧視後，Twitter迅速出現「我代表台灣人向譚德塞道歉，我感到很羞恥羞愧」的道歉文，台灣調查局今天（10日）指出，經查所有「道歉文」是為中國大陸網友散播的假訊息，其中沒有一位是台灣人，台灣將持續和社群平台公司聯繫，希望將相關內容封鎖、下架，如果當事人在台灣，會以「假訊息」的相關法律追訴偵辦。

世衛秘書長譚德塞公開點名台灣對他人身攻擊、種族歧視。（Facebook@DrTedros.Official）

台灣調查局資安工作站主任張尤仁召開記者會表示，4月9日下午開始，就有Twitter帳號散佈假的道歉留言，最初由一名「zoe」的網友首先發起，並由「大陸自由徐州電台」開始以模仿的方式，號召網民大量散播，「大陸自由徐州電台」還在底下留言「請大家記得裝像點，這樣挺好玩的」，隨後陸陸續續有更多的推特帳號，開始轉貼這個假道歉貼文「樣板」。

張尤仁指出，到後來甚至出現更進階的版本，文章還附上台灣的身分證、健保卡照片，經追查，這個附有「台灣身分證、健保卡照片」的貼文，最早是一名帳號名稱「惶恐的方糖」所貼出，該貼文在下面有大陸網友稱，「祖國大陸已經實現包括大陸14億同胞的醫保，你還來顯擺你的健康保險卡」，釣出「惶恐的方糖」自承自己在反串。

另外，從「zoe」的Twitter來看，該篇道歉文除了是以繁體字撰寫外，其他文章用的都是簡體字，甚至有叫囂武統台灣的言論，根據相關內容，台灣調查局認定這些帳號都是大陸網民使用的帳號，目前初估有約44個Twitter帳號、近百則類似貼文，且數量仍在持續增加。

張尤仁表示，這種「樣板」貼文假訊息，是大陸在2020年2月中旬出現的攻擊模式，台灣目前對這項攻擊的反制，主要是和諸如Twitter等相關平台公司聯繫，將相關內容封鎖下架，如果當事人在台灣，將以假訊息的相關法令來追訴偵辦，但若人在大陸，台灣目前因為法律關係，也只能從封鎖下架上來做。他並指出，自和Twitter公司聯繫後，Twitter已開始將某些帳號下架。

網路流傳台灣人向世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞道歉的大量文章，台灣調查局經查為大陸網民集體刻意炒作。（中央社）

張尤仁也補充，譚德塞在記者會上自稱，3個月前遭到台灣民眾攻擊與毀謗，但並沒有指出是在哪裏被攻擊，或在什麼平台被攻擊，台灣調查局並未查到在3個月前，有台灣民眾對譚德塞進行攻擊，惟在3月27日以後，確實有台灣網友在PTT等相關平台批評譚德塞，相關批評確實有講一些「黑鬼」之類的言詞，但多隻是網友們透過留言，針對事件作一個意見表達，「我們沒找到攻擊譚德賽的真正貼文」。