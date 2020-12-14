台高中狼師16年性侵多名女學生：「按摩」私處　要求叫「爸爸」

台北一名高中田徑隊老師，2002年假裝幫女學生按摩，誘導對方到游泳池洗澡，再帶往辦公室，親吻撫摸女學並強制性交得逞。時隔16年，該名狼師2017年間，又涉嫌假替另名女學生重訓，拍攝對方私密照片，甚至用手摸遍其胸部、臀部等私處，並要求親臉頰、叫「爸爸」。 檢方調查發現還有其他受害者。全案士林地檢署偵結，依照強制性交等3罪起訴。

據《聯合報》報道，一名女大生A接受心理輔導後，指控高中時遭田徑老師猥褻，才揭露出這名狼師的真面目。起訴指出，2017年6月，A女未滿18歲時，十分敬重和信任該名老師，時常傾吐心事及煩惱。結果該師涉嫌假裝指導她重訓、改善脊椎側彎，藉機佯稱「訓練記錄」要求A女脫衣，拿手機拍下僅穿運動內衣正面，以及上半身裸背等照片。

狼師曾藉故「按摩」對女學生上下其手，甚至性侵得逞。（示意圖／視覺中國）

狼師利用權勢機會猥褻，引導A女到辦公室，替她精油按摩達到運動放鬆目的，撫摸胸部、腿內側、臀部等處；事後又要求A女替他按摩遭拒，他竟要求A女親臉頰並叫「爸爸」，女學生不想按摩只能照做。

檢方追查，狼師早在2002年暑假期間，曾利用另名未成年女學生B涉世未深、性情溫順、不會拒絕，假意幫忙按摩、減重，邀約到學校游泳池，要求B女洗澡後在辦公室內全裸躺下，違反B女意願，親吻、撫摸胸部和下體，甚至強制性交得逞，直到有人敲擊辦公室門，他才中斷動作，命令B女快離開。

檢方從狼師家中電腦查出上述女生遭猥褻照片，還有另一名女學生C的性愛影片，原來狼師曾在C女成年後，與之交往兩年多，期間發生多次性行為，且拍下名為「盡心的服侍」、「口爆溢流的感覺」等影片。

狼師面臨強制性交、拍攝少年為猥褻行為電子訊號、利用權勢猥褻合共3項控罪。（示意圖／視覺中國）

曾與女學生「不當接觸」未受處分

檢察官依照電腦證據、校方函文、女學生同屆同學、學校人員等供詞，認定狼師確會與學生有不當肢體接觸，且任職指導田徑隊期間曾有和女學生不當接觸，但當時性平制度尚未完善，無後續處理。

檢方指出，被告任教迄今18年，利用少女涉世未深、懵懂無知，誘騙女學生到場，違反其意願強制性交等逞；又濫用女學生對老師的信任，拍攝猥褻照片，使女學生成長過程對異性信任感，造成重大難以回復傷害。

檢方痛批，被告不思悔改，偵查期間多次暗指女學生因和他人有感情問題，才會心生不滿指控遭猥褻，所為根本不適任教師，且多次以校內場地作為犯罪地點，心懷叵測。

全案依強制性交、拍攝少年為猥褻行為電子訊號、利用權勢猥褻等3犯行，提起公訴。檢方建請法院考量犯後矢口否認，空言辯稱不知猥褻照片為何在電腦中，犯後態度不佳，建請從重量刑。

（綜合報道）