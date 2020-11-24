馬國女在台命案｜家屬要求「國家賠償」　若疑兇不判死將爭取引渡

就讀於台灣台南市長榮大學的24歲馬來西亞籍鍾姓女大學生，上月慘遭28歲男子梁育誌勒斃，棄屍於高雄一處山坡。死者家屬周一（23日）表示，已在台灣提呈3項訴訟，要求台灣政府進行「國家賠償」，並希望對梁處以死刑，否則將以馬國司法程序爭取引渡梁育誌。 台灣行政院長蘇貞昌周二（24日）表示，會尊重法律規定，一定會嚴懲兇手。

台媒引述馬來西亞傳媒報道，死者父親鍾偉國周一召開記者會，家屬代表律師葉海量透露，已透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成提出3項訴訟，包括11月3日提出死亡民事訴訟、死亡刑事訴訟及犯罪被害人補償。

葉海量指出，台灣總統蔡英文給死者家屬的道歉信內容中，曾用「因為我們的疏忽，讓您們失去愛女」的用詞，證明死者遇害是台灣當局疏忽所造成，意味台方在民事和刑事上沒有被推諉的任何理由。

他表示，梁育誌以繩索勒斃死者，是蓄童致死、手段兇殘、惡性重大、無教化可能，且擁有精神問題的人是不會有「預謀、心思慎密、謊話連篇」等行為模式。

葉海量續稱，台南警方有不向上呈報案件的嫌疑，加上事發後區公所緊急修復路燈照明，連串疏忽足以構成台灣當局賠償的證據。他表示，蔡英文承認是政府疏失，希望台灣檢調機構的審判以死刑為標準，又指是「全馬來西亞人民的期待」，並強調若台方不能滿足要求，死者家屬必定通過馬來西亞司法程序，引渡罪犯。

事發於今年10月28日，鍾姓女大學生當晚從校園返回宿舍，步行經過台鐵沙崙支線高架橋下便道時，被陌生男子梁育誌強拉上車，慘遭性侵後勒斃，遺體被棄置在高雄市阿蓮區一處山區。梁男事後被依強制性交殺人、強盜殺人兩罪聲押獲准。

（綜合報道）