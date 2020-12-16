大陸童書在台被禁　國台辦：民進黨政客只看顏色不看事實

大陸童書《等爸爸回家》此前被指含有統戰內容，遭台文化部「下架」，實質成為禁書。 國台辦12月16日舉行例行新聞發佈會，發布會上，發言人朱鳳蓮就此事批評稱，民進黨當局和一些政客，只問立場，不問是非，拼命煽動「仇中」、情緒；他們害怕台灣民眾了解大陸的真實情況，更怕他們苦心經營的謊言被戳穿，這種違反良心的操作是一定會失敗的。

關於大陸童書《等爸爸回家》被台文化部下架，朱鳳蓮指出，這本書描述的是一個孩子對身為醫生的爸爸的牽掛和思念，詮釋醫者仁心和大愛無疆。是與擔當、承諾、支撐、守望有關的故事，能在小朋友心中播下愛和勇氣的種子、理解人世間關懷互助。

朱鳳蓮批評，民進黨當局和一些政客，只問立場，不問是非；只看顏色，不看事實。只要跟大陸有關的事務都政治化、污名化，拼命煽動「仇中」、「反中」情緒。他們害怕台灣民眾了解大陸的真實情況，更怕他們苦心經營的謊言被戳穿，這種違反良心的操作是一定會失敗的。

另外，民進黨有人指控多名台灣網紅和團體製作散播具有「統戰」意涵的影片，配合大陸進行統戰宣傳。對此，朱鳳蓮則批評，民進黨當局一再利用公權力霸凌一些台灣人士，把轉移焦點、打壓異己的制式反應，當成是愚弄台灣民眾的「萬靈丹」，真是荒唐又可笑。

至於蔡英文近來表明期待「不設前提的兩岸對話」，並多次就香港、南海、新疆的問題來批評大陸，朱鳳蓮指，大陸的對台方針是明確的、一貫的。否認「九二共識」、背離一個中國原則，任何對話交往都無從談起。民進黨當局嘴上講着兩岸「和解」「對話」，實際上卻加緊勾連外部勢力挑釁大陸，針對香港、新疆等議題罔顧事實、大放厥詞，製造兩岸對立。這樣的行徑與所謂「和解」「對話」完全是背道而馳。

朱鳳蓮也回應拜登幕僚日前呼籲兩岸展開對話，她說，台灣問題是中國的內政，兩岸是一家人，兩岸的事是家裏事，兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的問題。民進黨當局只有回到「九二共識」政治基礎的正軌，停止謀「獨」挑釁，兩岸關係才能改善和發展。