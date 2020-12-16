台男半夜脫下男同事內褲猥褻磨擦得手　事主報警展示「表白訊息」

在台灣，高雄市李姓男子日前與男同事，到嘉義旅遊入住飯店，李趁男同事熟睡脫下其內外褲，將生殖器放在對方雙腿間磨擦射精，男同事驚醒後離開報警。檢警傳訊李後、經通緝到案，訊後依乘機猥褻罪嫌起訴。

45歲李男去年9月與一名同事到嘉義縣旅遊，晚上入住布袋某飯店後，李私下喜歡這名男同事，凌晨1時許見對方熟睡，先褪下其內外褲，再將生殖器放在對方雙腿間磨擦。男同事被李行為驚醒，卻不知如何處理，只能先繼續假睡。

這名男同事一直假睡到李男猥褻行為射精後，才以上廁所、身體不舒服理由逃離飯店，向警方報案，並到醫院採檢、保存李男猥褻證據，後提供李道歉、表白訊息給警方。

李男與男同事出遊住宿，趁對方熟睡性猥褻，被檢察官起訴。（聯合新聞網授權使用）

檢警傳訊李多次未到案、發布通緝，李直到日前才到案並坦承犯行，檢察官訊後依涉犯刑法225條，趁機性交猥褻罪嫌將李男提起公訴。

嘉義地檢署提醒，無論異性或同性互動，都應相互尊重，若對男女利用其精神身體障礙、心智缺陷，或其他相類似情形，不能或不知抗拒而對其性行為，可處3年以上10年以下有期徒刑；若行猥褻行為者，可處6個月以上5年以下有期徒刑。

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