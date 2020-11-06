美富豪性侵未成年少女被輕判　記者力挖真相望為60名受害少女平反

近日，美國《時代雜誌（TIME）》列出2020年由編輯評選的「百大影響人物」名單，其中在「先驅者」類別當中，美國記者 Julie K. Brown 榜上有名。對於真相，你願意挖掘到多深入？Julie K. Brown 在充滿敵意的環境之下，是如何不畏壓力，並且堅持不懈、追根究底？要認識她，我們必須先了解惡名昭彰的 Jeffrey Epstein 性侵案。

從老師搖身一變為富豪

Jeffrey Epstein 為美國著名投資家，曾擔任物理學和微積分的老師，後來開始於金融業服務，成為金融交易員，在華爾街操作對沖基金。Jeffrey Epstein 在特殊交易部門任職時，為個人資產和房產等較高的高淨值客戶提供稅務建議，也因此認識上流社會的權貴們，名聲逐漸傳開。Jeffrey Epstein 的交友相當圈廣闊，美國前總統 Bill Clinton 、現任總統 Donald Trump、英國王子 Andrew 及知名導演 Woody Allen，都曾與他有往來，人脈可說是非常廣。

被指控性侵未成年少女

2005 年，看似一帆風順又前途無量的 Jeffrey Epstein，被指控性侵 14 歲少女，就此引發了一連串的調查。指控他的是一名住在佛羅里達州 Palm Beach 的婦女，聲稱她年僅 14 歲的繼女被另一名女孩帶到 Jeffrey Epstein 的豪宅，收取了 300 美元為 Jeffrey Epstein 表演脫衣及按摩。

當地警方和 FBI 開始對 Jeffrey Epstein 進行搜查跟臥底調查，有 3 名被害女性願意作證，指控他性侵及販賣未成年少女。案件過了兩年後，時任佛羅里達州檢察官 Alex Acosta 與 Jeffrey Epstein 達成認罪協議，承認勸誘未成年少女賣淫。然而，正義並沒有成功被伸張，Jeffrey Epstein 僅被判入獄 13 個月，一星期還能外出工作 6 天，每天最長可達 12 小時。如此寬鬆且不合理的協議，更加引起媒體跟大眾的矚目。

（《Jeffrey Epstein : Filthy Rich》劇照）

一名勇於挖掘真相的記者

作為記者，要有冒險精神和追求真相的意識。Julie K. Brown 的記者生涯中曾為多家報社工作，專注於犯罪、司法和人權等問題，她約於 2000 年加入《邁阿密先驅報（Miami Herald）》，並在 2017 年開始徹底調查 Jeffrey Epstein 性侵案。

她發現，在 2001 至 2005 年間有多達 60 名的潛在受害者，而她們遭侵害時大多為 13 或 14 歲，卻礙於壓力而害怕出面指控。於是 Julie K. Brown 採訪願意出面作證的 8 位女性，得知她們皆是家境貧困或是逃家少女，被 Jeffrey Epstein 的金錢誘惑，引誘到豪宅進行侵犯，事後也不敢對外發聲和求助。Julie K. Brown 將其整理成一系列的報導，2018 年在《邁阿密先驅報》上發表，揭露 Jeffrey Epstein 是如何安排認罪協議，使自己能輕鬆逃過長久的牢獄之災等細節。

在面對金權與政治的敏感狀況下，Julie K. Brown 仍奮勇向前地調查，而她的系列報導不但獲得 George Polk Awards 的榮譽， 更讓當局再次調查 Jeffrey Epstein 性侵案，Jeffrey Epstein 涉及的案件本來預計今年中開審，他罪成的話，會面臨高達 45 年的刑期。然而 2019 年 8 月中，Jeffrey Epstein 在監控相當嚴密的牢房自殺，他的死不僅帶來更多的謎團，更讓受害者難以接受。Julie K. Brown 在接受訪問時表示，許多受害者已經準備好在法庭作證，如今卻無法看到 Jeffrey Epstein 接受審訊，「她們感覺受到了某種背叛。」失望和憤怒感，油然而生。

而 Julie K. Brown 耗時 18 個月調查與尋訪，用報導揭露這起案件，或許我們未曾聽過她的姓名，但她的行動對社會有著絕大的影響，也使她成為今年票選的百大影響人物之一。

按圖看Julie K. Brown的事跡▼▼▼

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】