【無聲．影評】揭台灣最恐怖校園性侵！第一身視覺摧毀觀眾身心靈

今年稍早前的《哈囉少女》，幾年前九把刀的《報告老師！怪怪怪怪物！》，甚至在更久之前張榮吉導演的《共犯》，都對於青少年的黑暗面有很棒的發揮。只是黑暗歸黑暗，還是有些議題是台灣電影一直不敢觸碰的領域，而《無聲》狠狠的把這些敏感地雷全都踩過一輪，包括身障、性侵、社會事件改編、軍公教醜聞，如果你知道這些元素有多難說服資方接受，就也可以知道這對於一般觀眾來說，不會是挑選電影時的首選。

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+ 7 + 7 + 7

因為《無聲》有膽量的題材挑戰，加上有議題的劇情電影本來就是我喜歡的類型，所以很早就開始期待，也可預見的我會喜歡這部片，除非它真的拍得很差。抽離自己的偏好，我評斷它好不好的標準大概是以下三項：看議題的距離有沒有站得太遠、有沒有情緒化的同情、有沒有過度醜化加害者。

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+ 8 + 8 + 8

比起警察，我更相信你們。

對於事件改編電影，很多會以第三人稱的角度切入，除了讓觀眾較容易帶入第三人稱主角的英雄旅程(遇到困難並順利解決)，用旁人的角度看事件也比較不容易踩雷，畢竟我們一直以來都是用這個角度在看社會事件的。但《無聲》很勇敢的選擇用第一人稱的當事人視角做拍攝，除了要做足功課以避開扭曲事實的嫌疑，若不仔細處理細節，還會不小心對身障人士有錯誤理解，而這些問題《無聲》都漂亮的避開了。如果電影是以劉冠廷飾演的老師為視角，看議題的角度就會站得較遠一些，但若用被霸凌的學生為視角時，他的所見所聞帶給觀眾身歷其境的效果，震撼絕對加成。

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我值得活在這世界上嗎？

比起聽不見，我更害怕外面的世界。

受害者值得同情，但用悲慘的遭遇或結局來加重情緒，只會變成過度情緒化的狗血安排。當深入探討一個議題之後，必須再加上情感，讓你的同情不是來自於畫面，而是因為你夠了解這個角色，知道他的處境和掙扎，那樣產生的同情才是發自內心，而非被影像語言操弄。《無聲》的最大重點「認同」已經是青少年電影說到爛，但還是必須得說的重點，而如何說得漂亮，是這部電影我最喜歡的地方，就算已經不是青少年的我，它的後座力還是會讓我開始反思自己存在的價值、我尋求的認同是什麼。

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沒有照顧好孩子，是我們的錯。

身為旁觀者或加害者的大人們，在這事件中難辭其咎，但《無聲》除了給良善的大人有完成艱難任務的機會之外，也沒有過度抹黑那些"走錯路"的大人們，就連「最後的關鍵角色」也只有幾個畫面而已。這邊舉個最大的反例，大家去搜尋《熔爐》的圖片就會看到一張校長從隔壁間廁所探出頭來的畫面，我覺得這呈現已經是驚悚片等級了，除了畫面不舒服之外，也有點脫離現實。過度醜化加害者會模糊焦點，《無聲》很盡力的聚焦在青少年身上，比起齷齪的嘴臉，看受傷的靈魂如何在大人造就的環境找到自己的生路，才是我們更需要看到的勇敢。

如果你看過《熔爐》，又在看完電影後有查點資料，就知道當年的台灣剛好也上演著一樣的事件（搜尋「婉柔案」，或是書名《沉默》），而這個事件終於在被爆出的9年後拍成了《無聲》。這起醜聞一直以來鮮少人關注，電影上映的此時能否成為該事件最多人關注的一刻呢？電影對很多人來說是追求放鬆的娛樂，但它也可以是讓你看到社會角落的探照燈，一但角落被照亮了，就能降低罪惡孳生的可能。不要因為它沉重就選擇不看，更要因為它沉重而給予同等重量的關注。

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+ 10 + 10 + 10

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Allen Chen，原文：《無聲》是不是只要憋氣，他們就找不到我？】