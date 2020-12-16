台男「為撿幾萬塊錢」墮崖失蹤40天獲救　稱靠喝水存活暴瘦20公斤

台灣新竹一名37歲邱姓男子，上月騎機車闖入中橫公路管制路段，之後疑棄車跳入百米深懸崖後失蹤長達40天。他連日來只喝水度日，直到周三（16日）凌晨被警消人員發現時已暴瘦20公斤，奇蹟獲救，送醫後無大礙。 有醫生表示，若以每日消耗的熱量加上邱減去的體重做計算，失聯40天僅靠喝水存活是有可能發生的。

邱男自上月6日傍晚失蹤，台中市政府消防局、民間搜救隊連日搜救，更出動空拍機、搜救犬到溪底搜索，可惜皆未發現邱男蹤影，家屬更一度認為救援延誤，控告台中市警局和平分局谷關派出所長王繼生涉嫌瀆職。

直到周二（15日）晚上10時，有民眾報警稱在谷關台8線1.3公里處對面廢棄電廠打獵時，發現有人躲在電廠後山一個山洞中睡覺，嚇了一大跳。警方立即調派警力會同台中市消防局與民間救難人員前往現場，至周三凌晨1時多終於在廢棄電廠後方的涵洞中發現失蹤40天的邱男。

邱男被發現時，外套已濕透，身上僅裹着廢棄帆布保暖，且臉頰、眼眶明顯凹陷，滿臉鬍渣，十分狼狽。由於多日未進食，僅靠喝水維生，他身體虛弱不已，需由警消人員揹下山送往醫院救治。

奇蹟出現後，邱男的母親與姐姐趕到醫院與弟弟激動擁抱。院方則表示，患者四肢與背部擦傷、出現脫水現象，血壓與心跳穩定，目前住院觀察中。

在邱母追問下，邱男透露自己當時是「為撿幾萬塊錢，不小心滑下山谷」，而等待期間只看到滿山的猴子，也沒有見到人可求救，故一直未進食。

警方指，截至周三為找尋邱男已共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱男一家團圓。案情有待後續進一步釐清。邱男的姐姐則感謝警方及搜救人員，並稱會就控告警方涉嫌瀆職一事撤告，向警消道歉。

邱男奇蹟獲救，被送往醫院救治。（中央社）

對於邱男奇蹟生還，亞洲大學附屬醫院腎臟科醫師林軒任表示，成年人正常一天消耗1500大卡（Cal），在不進食、只喝水的極端情況下，約消耗800大卡，後續視狀況下降，但若以每日平均消耗800大卡計算，40天會消耗3.2萬大卡。

林續指，以邱男暴瘦20公斤，扣掉被排掉水分5公斤計算，剩餘15公斤包含了脂肪、醣分、蛋白質等，若脂肪用8公斤計算，可產生5.6萬至7.2萬大卡的熱量，故理論上僅喝水存活是有可能達成的，再加上邱男飲用的如是含有礦物質的山泉水，則會補充部分體內的電解質，有助於維持身體電解質的平衡。

林進一步表示，人在不飲食的前3至5天會消耗體內醣分，之後身體便有「醣質新生」的過程，從肌肉抓取醣分，再之後就會開始消耗脂肪、蛋白質。隨着可消耗的資源一天比一天少，身體為保護腦袋，產生酮體，就會開始消耗肌肉及脂肪，並出現脫水。故若長期不進食、只喝水，最終會令心、腎及腸胃功能受損。

（綜合報道）