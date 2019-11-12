【有片】湖南女大生華山觀景台自拍墮崖亡　家屬質疑護欄過低

湖南一名鄧姓大四女生，近日遊覽陝西華陰市華山景區時，在西峰觀景台自拍期間，疑因失去重心墮下山崖身亡。 鄧女的家屬事後質疑，事發地點的護欄高度過低，認為景區應為鄧女死亡負全責；惟景區反駁指，事故主因是鄧女一直拿着手機自拍，枉顧自身安全，景區已做好保障義務，並無責任。

家屬質疑，事故是因觀景台的護欄過低。（網上圖片）

事發於上月30日，鄧女遊覽華山景區時，不斷自拍並上傳照片到朋友圈，又不時與朋友視像通話。然而鄧女在觀景台上背對懸崖、仰身取景自拍時突然踩空，身體往後從山頂跌落懸崖，當場死亡。

據悉，事發觀景台鐵鍊護欄高度為60厘米，鄧女家屬認為護欄過低，不足成人身高的一半，未能對其起到很好的保護作用，遂與景區交涉，要求景區承擔責任。

不過，景區負責人表示，家屬說護欄過低只是轉移視線，景區已派職員提醒遊客，又已張貼安全警示並設置護欄，已盡安全保障義務；負責人又指，景區已同意給予家屬4萬元人民幣（約4.47萬港元）人道幫助。目前，雙方仍就事件進行協商。

有網民認為，女子自拍墮崖，自己也有責任；亦有人認為景區管理存在瑕疵，家屬求償有道理：

本來華山就以險著稱，還不小心謹慎 成人應該對自身的安全負責 護欄確實很低，這個景區應該有主要責任 我也同意景區責任很小，某種程度上也很無辜，但不等於沒責任，不等於家屬要賠償就是無理取鬧

（綜合報道）