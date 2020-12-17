台人夫兩度強姦同事女友　妻還幫忙恐嚇　欲付3000台幣「當無數」

桃園王姓人夫自稱替同事的女友找工作，約她回家卻2度硬上，不顧女子哭喊拒絕，硬扯掉內衣褲性侵得逞，事後還瞎扯彼此是你情我願，女子痛斥內心害怕又生氣，王事後還和妻子強勢要和解，甚至說要「3000元（台幣，下同）一筆勾銷」，揚言反控她通姦等，法院依2個強制性交罪判王5年6月，可上訴。

檢警調查，王2018年7月6日假借要幫女子找工作，就邀她到租屋處獨處，並趁機表白還邀約發生性行為，女子拒絕卻慘遭王壓上床扯掉衣服硬上得逞，之後王淫意未消，隔了2個小時再次對她性侵。

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法院認為，女子第1次遇害就傳訊息給男友求救，回家又哭泣訴說，可見心中受到創傷與恐懼，採信其證詞。

法院審理後，不採信王男辯詞，認為他為一逞私慾，不顧女子意願硬上2次，造成對方內心痛苦，犯後還飾詞狡辯、態度不佳，但最終有達成和解，依2個強制性交罪各判4年2月、4年2月，應執行5年6月。

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