大陸或推《國家統一法》　台陸委會：影響主權，不接受

關於日前在大陸國台辦記者會上，有大陸官媒詢問推動《國家統一法》的可能性，國台辦未給予正面回應，而是強調將採取各種必要措施，推進祖國和平統一進程。 對此，台陸委會副主委李麗珍強調，對於大陸強加給台方的「一中原則」，台方不能夠接受，「統一法的規定會影響我們的主權自主性，我們是不接受的」。

針對大陸台商企業內設有中共黨支部，台陸委會副主委李麗珍表示，有了解過，目前沒有立即危害。（楊家鑫／多維新聞）

12月17日，台陸委會舉行例行記者會，由陸委會副主委李麗珍代班發言台。早前有台媒披露，陸委會將修法刪除《港澳條例》第31條規定「港澳資來台投資系準用外國人投資條例」之規定，李麗珍指出，近年來，有發現「假港（澳）資、真陸資」案件，陸委會已會同有關機關，在實務審查上，比照外資審查，追蹤最終受益人是否存在陸資等因素，以強化安全管理。

她表示，隨着兩岸與港澳情勢改變，大陸刻意藉由陸資或在港澳的陸企或陸人，加大對港澳投資及經濟融合的力度，甚至刻意模糊陸港澳彼此的界線，「具有涉陸因素」之港澳投資案日益增多，也增添管理上的困難與負擔，陸委會正進一步研議檢討修正相關法令，期能落實國安的管理。

她說，不過，修正《港澳條例》第31條規定只是加強管理的選項之一，目前沒有「將修法刪除港資等同外資」的規劃。

有媒體追問何謂「涉陸因素」，李麗珍則表示，這是一個概念，其實相關單位目前還在研議當中，尚未定案。

港人在台申請定留已經較寬鬆

台灣近來不斷強調要協助港人，但有聲音指台灣更多是「攬才」：有錢人才能透過投資移民來台、港生畢業留台門檻高，並不是真正要協助追求自由民主價值的港人。

對此，李麗珍表示，今年三月修正港人投資移民辦法，是為了解決過去「假投資真移民」的弊端，真正落實當初設計「投資移民」制度的意旨，應該不會有提高門檻的問題。

她接著說，對於台灣經濟產業發展有幫助的專業人才，我們非常歡迎，希望能吸引人才來台。至於協助港人方面，已成立港澳交流服務辦公室，包括旅遊、投資、就學、就業、人道等方面諮詢協助，不只單純攬才，其實做得更多。並強調，現行港生畢業留台工作，申請定留的制度，相對外國人已經是比較寬鬆的。