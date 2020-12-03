黃之鋒周庭判囚｜台陸委會：台會加速鬆綁放寬港人工作居留限制

前香港眾志秘書長黃之鋒、主席林朗彥及成員周庭涉及去年6月21日的包圍警察總部案判刑，三人分別被判監13個半月、7個月及10個月，即時入獄。 台灣行政院長蘇貞昌早前曾表示，台灣不會讓香港孤單，會港人給予實質協助。台陸委會發言人邱垂正3日又稱，台政府相關機關正通盤研議港澳居民來台居留定居的法規，檢討放寬限制。

12月3日，台陸委會舉行例行記者會。陸委會發言人邱垂正表示，在兼顧國安及防疫的要求下，台政府相關機關正通盤研議港澳居民來台居留定居的法規，具體方向有三：一是「鬆綁香港優秀畢業生來台工作之限制」；二是「檢討放寬香港專業人士來台工作居留定居之限制」；三是「開通港人來台投資居留之綠色通道」，不僅會加快速度，也會提高誘因。他說：「台政府會加速具體鬆綁措施、檢討放寬各種限制，提供更符合香港情勢發展所需要的實質措施」。

邱垂正強調，下架大陸童書是依法行政，未來也會配合文化部強化管理作為，杜防中共的文化統戰。（楊家鑫／多維新聞）

至於此前有香港示威者呼籲台灣訂定《難民法》完善保障，邱垂正則說，民主抗爭者需要依《港澳條例》18條規定，「這部份，我們認為現行的法規就足以協助，若有不足，也會研議精進相關機制」。

另一方面，在大陸，國台辦發言人朱鳳蓮表示，民進黨當局對香港事務指手劃腳，再次暴露其亂港謀獨的真面目、叫囂援港的虛偽、打民主招牌的偽善。朱鳳蓮還說，「再次正告民進黨當局，立即縮回插手香港事務的黑手」。

此外，大陸童書《等爸爸回家》被指涉嫌統戰，日前更被台文化部要求業者下架回收，此事引發兩岸關注。

對此，邱垂正指出，台政府會持續捍衛自由民主的重要價值，但基於兩岸關係的特殊形式，為反制中共對台併吞圖謀以及各種文化統戰、滲透作為，台政府在1992年訂定《兩岸條例》時，就明文規定中國大陸出版品非經主管機關許可不得在台發行。

邱垂正強調，陸委會將協同主管機關文化部，落實中國大陸的圖書出版品來台的管理機制，以強化兩岸交流的民主防護網，維護國家安全及民眾福祉。文化部也在研議強化稽核機制，陸委會後續也會配合文化部依法審查，並強化相關管理作為，以杜防中共對台灣進行文化統戰。