傳台文化部修正陸媒在台採訪事項　陸委會表示尊重

大陸東南衛視2名駐台記者在今年7月初被台灣當局認定「從事與申請目的不符」，被要求限時離境。就陸媒駐台記者參與製播談話性節目，近日有傳台灣文化部將修正陸媒赴台採訪注意事項。對此陸委會發言人邱垂正周四（26日）表示，如修正屬實，會尊重主管機關文化部之權責。

邱垂正日前在記者會上「善意提醒」稱，目前仍有陸媒駐台記者「參與協助」在台錄製節目，與當初申請赴台「新聞採訪」的目的不符，已請主管機關文化部通知相關媒體停止該種行為，如未改善將依法查處。據台媒報道，文化部將修正相關規範，明確規定陸媒駐台記者什麼可以做，什麼不該做，若違反相關規定將廢止採訪證及入境許可。

東南衛視駐台記者盧嬙(左)、艾珂竹（右）今年7月被台官方以違反來台申請目的，廢止其記者證與入境許可證後搭機離台。（中央社）

邱垂正周四回應指，會尊重主管機關文化部的權責，並指經文化部請駐台記者轉告所屬陸媒，停止在台錄製節目後，已有部分陸媒停止在台製播政論節目，陸委會將會同文化部持續觀察，依法處理，並重申陸媒駐台記者若從事錄製節目等活動，會被認為違反「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」。

至於陸媒與台灣相關人士、傳播公司及電視公司的合作行為，邱指其適法性正持續研議中。

（中央社）