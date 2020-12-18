ASUS華碩旗下品牌被稱為「中國公司」　台灣網民與大陸小編爆罵戰

台灣華碩（ASUS）旗下電競品牌「ROG」（Republic of Gamers，電競共和國），其日本營運方原定與日本虛擬網紅經紀公司「Hololive」於當地時間周四（17日）晚上8時合作直播，然而Hololive先前曾有直播主稱台灣是「上位之國」，導致大陸網民不滿。 同日，大陸「ROG」小編強調會阻止該直播活動，並直指華碩是「中國公司」，同時發表「刀已經架在老闆脖子上了」、「你媽必死」等激烈言論。最後ROG低調取消直播活動。v 事件引發台灣網民反彈，事後紛紛湧入ASUS台灣Facebook粉絲專頁留言抨擊。

事源有大陸網民在遊戲論壇NGA將直播消息透露予該小編，對方於是在影片分享網站「bilibili」（嗶哩嗶哩）動態發文，形容「日本那邊的營運真是好傢伙」。小編還發表聲明稱，大陸方面對這次合作並不知情，各區域的合作由各區域負責，但大家認的是品牌，作為一家「中國公司」更是要嚴肅對待，故希望可以直接取消原定的直播。聲明最後表示「先罵一句『木口nm必死（Holo你媽必死）』」

帖文引發不少網民關注，該小編還特意標注日本ASUS官方Twitter，並不斷回覆網民，稱「已經加急，就差提刀進會議室了」、「正在極力插手取消晚上的直播」等。隨後，ROG官方微博的小編更發文：「刀已經架在老闆脖子上了，敗家仔們稍安勿躁」。

最終，日本ASUS於下午5時撤下與Hololive合作的商城頁面，並關閉原定直播間，Hololive旗下虛擬直播主也於Twitter公告直播取消。

事後憤怒的台灣網民灌爆ASUS官方Facebook留言批評，有網民指「一個小編比總公司權力還大，可悲」、「聽說華碩被中國小編認證是中國公司而台灣這邊的只是分公司啊」，還有網民揚言抵制ASUS的手機與電腦，另有人怒敲自己的ROG Phone 3洩憤。截至目前，台灣ASUS總公司並未做出表態。

（綜合報道）