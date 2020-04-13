泰星女友一句「台灣女孩」掀中泰罵戰　內地網民呼籲抵制赴泰旅遊

泰國BL劇《只因我們天生一對》（又譯《假偶天成》）在東南亞及中國等地爆紅，兩名男主演早前開設微博，被解讀為有意進攻內地市場。不過飾演男主角之一的男星Bright日前卻被粉絲發現與女友Weeraya的打情罵俏對話，不少內地影迷大呼失望之餘，更發現其女友過往發表疑似「台獨」言論，群起要求兩人就此道歉。 不過一些泰國網民也發表大量梗圖memes回擊，令相關話題連日登上Twitter熱搜。有內地網民因此對泰國大呼失望，呼籲全民抵制赴泰旅遊。

《只因我們天生一對》除了在泰國當地電視台播映，YouTube亦有播出並配上多國語字幕。內地字幕組也翻譯並上傳自國內網站，吸引網民叫好，在影評網站「豆瓣」評分高達9分（滿分10分），劇集也不時登上微博熱搜。

泰國男星Bright（左）因參演BL劇《只因我們天生一對》爆紅，不過他與女友的互動竟被內地網民翻舊帳，更掀起兩地網民罵戰。（劇集海報）

據早前報道，內地網民上周六（11日）翻出男主演Bright與網紅女友Weeraya（Twitter網名「nnevvy」）的甜蜜對話，發現Weeraya兩年前到台灣旅遊時，Bright曾在照片下留言指「真好看像個中國女孩」，惟女友卻回覆「What!?」。後來有其他網民留言問：「今天是甚麼風格？」獲Weeraya回覆稱：「台灣女孩喔。」這段對話讓大批內地網民咬定Weeraya發表「台獨」言論。

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此外，Weeraya曾在Twitter轉發關於新冠肺炎起源的網絡流言，獲男友讚好，而Bright亦曾轉發一篇關於香港反修例問題的文章，因內容把香港劃分為國家而一度公開向內地網民道歉。內地網民遂「出征」Weeraya的Twitter帳號，令Twitter上以「#nnevvy」為名的中泰鍵盤戰熱烈開打，亦吸引越南和菲律賓等地網民參戰。

然而內地網民的攻擊卻戳不到泰國網民的痛點。例如他們辱罵泰國王室，但由於泰王拉瑪十世（Rama X）防疫作得荒腔走板，現正攜逾20名後宮佳麗，遠避德國高級飯店躲疫情，早讓泰國人憤怒，只是礙於禁止羞辱王室法令，不滿之處無可發洩，因此要求「再說一次、說大聲一點」。也有內地網民辱罵「nmsl」（「你媽死了」拼音縮寫）等語，但就被回應「我們有20個媽媽（國母）」、「『至少』20個」，暗諷泰王后宮眾多。

中泰網民罵戰登上Twitter熱搜，在本港亦頗受關注。（Twitter截圖）

泰國網民也以網絡迷因（memes）改圖幽默回擊，開玩笑表示「你們正在讓熊貓蒙羞，我是熊貓的粉絲，請你們停手」、「侮辱泰國政府可以，但不能侮辱台灣的珍珠奶茶」，更頻頻採用被視為內地言論禁區的話題，這些梗圖很快霸佔Twitter戰場，讓泰國網民自信表示「完勝」。有人還在Facebook上建立「Nnevvy」專頁發布這些梗圖，專頁已收穫2萬多個讚好。

▼▼按圖即睇泰國網民發動memes攻擊▼▼

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但這些改圖也進一步激化內地網民情緒，紛紛呼籲罷睇，表示「國家面前無偶像」，各大字幕組亦宣布停止翻譯及更新該劇。此外亦有網民呼籲抵制赴泰國旅遊，更請求外交部出手「教育一下泰國人的歷史觀」。泰國國家旅遊局官方微博出面回應，稱個別藝人言論不代表國家立場，請網民保持理智。

截至目前，「#泰國😡#」、「#泰國辱華#」等話題先後登上微博熱搜，但話題「#Bright女朋友#」就遭封鎖，理由是不符相關法規。也有內地網民為泰國喊冤，表示封殺Bright和他女友就行，「跟Win（該劇另一男主角）無關！跟大部份泰國人也無關」，亦有人直指事件其實是由台灣和香港「網軍」策劃，目的就是要挑撥中泰網民對立。

▼▼按圖看Bright和Weeraya更多照片▼▼

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（綜合報道）