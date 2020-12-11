【2020年度電競／遊戲手機盤點】因著遊戲需要，市場上出現了專攻遊戲用的智能手機，甚至有不少手機在強調日常功能的同時亦會提及自己的遊戲性能。 究竟一部好的電競／遊戲用手機需要具備甚麼條件？趁 2020 快將終結，《香港01》科技玩物編輯也順道盤點一下今年值得入手的遊戲用手機。

遊戲專用智能手機必備 6 大基本條件

手機遊戲與電腦遊戲不同，遊戲圖像的門檻不高、而且手機本身亦肩負了大量其他用途，故所以在購買遊戲專用的手機前，除了考慮處理器的能力同時，亦應該比較一下其他會影響日常操作的賣點，例如電量、散熱性能等等。

《PUBG Mobile》已經是手機遊戲中數一數二需要用到處理器資源的手機遊戲，但目前仍然是絕大多數機種都可以遊玩，只是會因應機種而導致可開放的畫質水平有所差異

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全能旗艦到平價實惠都有得揀、2020 十大電競遊戲手機推介

在智能手機硬件發展越趨成熟的前提下，於 2020 年適合用作遊戲用機的智能手機當真不少，因應配置需要，甚至連千元級別的機種都可以納入考慮範圍。

以下我們就為大家推薦了 10 部於今年內可於香港買到、性能與配置皆頗適合當遊戲用機的機種供大家參考。

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