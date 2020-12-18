台屏東今年已捕8千綠鬣蜥　1.5米長曬太陽「網紅巨尾」料被安樂死

外來物種美洲鬣蜥（Iguana iguana）又稱綠鬣蜥，日前有網民在台灣屏東萬丹田厝橋的大排水溝旁，發現一隻體型巨大的綠鬣蜥趴在護欄曬太陽，被嚇一跳。相關照片在網上瘋傳並引來熱議，有人更說「是恐龍無誤」。 屏東縣政府表示，周三（16日）已成功捕捉這隻身長超過1.5米的「小恐龍」，請當地居民不必驚慌，後續將會執行安樂死。

一隻全身鮮黃的綠鬣蜥停在萬丹鄉田厝橋大排水溝的護欄曬太陽，台網民PO文後引起熱議並瘋傳。（屏東縣萬丹鄉交流地社團 Facebook）

屏縣府農業處長鄭永裕表示，巨尾綠鬣蜥的照片瘋傳後，隨即聯繫有合作關係的屏東鳥會、聘請專門捕捉綠鬣蜥的獵手，前往該綠鬣蜥可能出現的區域，以套索釣取跟設陷阱等方式進行捕捉，最終成功捕獲。

鄭永裕指出，這一隻綠鬣蜥體重約15台斤（約9公斤），如此巨大的體型在野外相當罕見，估計已經在野外生存至少7至8年，後續會對牠進行安樂死。他說，綠鬣蜥原本由業者引進當寵物，長大後體型龐大且外表不討喜，遭到許多民眾惡意棄養。

據悉，成熟的綠鬣蜥在野外幾乎沒有天敵、繁殖速度也很快，因此造成野外族群迅速擴散，台灣中南部幾乎都能發現牠的蹤跡，屏東縣今年初至今就抓獲了近8000隻。鄭永裕提醒，現在飼養綠鬣蜥，必須向政府申請登記，如申請時間已過、無法登記，也請民眾不要隨意棄養，可以交由農業處處理。

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此前還有網民在Facebook發文賣綠鬣蜥肉，1台斤（約0.6公斤）索價250元新台幣，並言明只賣肉，不賣活體，以免造成生態問題。還有自稱吃過綠鬣蜥的網民分享「心得」稱，綠鬣蜥肉吃起來口感像青蛙肉、雞肉。野生動物保育專家則提醒，綠鬣蜥在台灣多棲息在水溝或排水系統，因此可能會有寄生蟲及工廠廢水污染的疑慮，不建議吃。

（綜合報道）