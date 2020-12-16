綠鬣蜥橫行｜台灣今年移除逾萬隻　網民賣綠鬣蜥肉稱比雞肉好吃？

外來物種美洲鬣蜥（Iguana iguana）又稱綠鬣蜥，日前有網民在台灣屏東萬丹田厝橋的大排水溝旁，發現一隻體型巨大的綠鬣蜥趴在護欄曬太陽，相關照片在網上瘋傳並引來熱議。此前還有網民在Facebook發文賣綠鬣蜥肉，1台斤（約0.6公斤）索價250元（新台幣．下同）。 台灣林務局周三（16日）表示，綠鬣蜥氾濫，吃葉菜、破壞魚塭，已依野保法公告為首個有害外來物種，今年移除數量達1萬4536隻，其中屏東縣移除8570隻最多，並控制在8個縣市內。

台灣今年依野生動物保育法，將綠鬣蜥公告為首個台灣有害外來物種，需登記才能飼養，且不能繁殖，否則可開罰新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。（林務局提供）

據台媒報道，綠鬣蜥在台灣氾濫問題已非近年，目前已擴散多個縣市，包含台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣和台東縣，並以高雄市和屏東縣最多，棲息在溪流兩側、沙洲和池塘，可長到1、2米高。台灣近年來已加強野外移除。

最近在嘉義縣八掌溪發生綠鬣蜥偷吃民眾種植的蔬菜，數名民眾組成捕捉綠鬣蜥團隊，一個月不到就捉到200多隻，並將大隻的綠鬣蜥「五花大綁」，拍成影片及照片放在Facebook群組「嘉義綠豆大小事」。

有參與捕捉的民眾表示，最近是綠鬣蜥繁殖期，牠們大量在嘉義縣、嘉義市交界的永欽橋一帶出沒，這個月有不少人來抓捕，但抓不勝抓。而且抓綠鬣蜥要小心，牠會甩尾、咬人，爪子跟老鷹一樣銳利，一不小心就會受傷。

據介紹，原產地在中南美洲的綠鬣蜥被引進當寵物飼養後，因長大外型龐大像恐龍不討喜，屢遭棄養，由於繁殖快速，造成農作物及排水設施的損失。

台灣政府今年將美洲綠鬣蜥公告為「有害生態環境之原非台灣原生種陸域野生動物」。公告後飼養美洲綠鬣蜥需向直轄市、縣（市）主管機關登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖，以杜絕目前美洲綠鬣蜥寵物棄養及任意繁殖情形。

遭棄養的綠鬣蜥造成生態危機。（屏東縣政府提供）

不過，一名邱姓網民12月1日在Facebook發文賣綠鬣蜥肉，1台斤要價250元，並言明只賣肉，不賣活體，以免造成生態問題。他接受台媒訪問時表示，這幾天跟他隨屏東親戚捕捉綠鬣蜥，親戚提及綠鬣蜥肉比雞肉好吃，鼓勵他拿到居住地台東賣，他自己都覺得不可思議。

邱姓網民指，他先在網絡上試水溫，提供三杯、煮湯及鹽酥等烹煮方式，原本不抱什麼期待，沒想到有20多人打電話問，約有10人購買，1天就賣出30台斤。其他自稱吃過綠鬣蜥的網民也分享「心得」稱，吃起來口感像青蛙肉、雞肉。

但對於食用綠鬣蜥一事，國立屏東科技大學野生動物保育研究所副教授陳添喜提醒，綠鬣蜥在台灣多棲息在水溝或排水系統，這些地方的水多為畜牧或工廠廢水，因此可能會有寄生蟲及工廠廢水污染的疑慮，因此不建議吃。

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（中央社/Facebook）