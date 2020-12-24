含挺台條文美國防授權法案遭否決　台外交部：密切關注

納入多項挺台條文的「2021財政年度國防授權法案」（2021 NDAA）於美東時間12月23日遭到美國總統特朗普（Donald Trump）行使否決權退回眾議院，而眾議院預計12月28日加開院會重新表決，參議院也預計12月29日集會討論。 對此，台灣外交部稱，尊重美國的國內立法程序，也會密切關注該法案後續發展，包括美國國會是否再度進行表決。

納入多項挺台條文的「2021財政年度國防授權法案」（2021 NDAA）於美東時間12月23日遭到美國總統特朗普（Donald Trump）行使否決權退回眾議院。 （AP）

對此，台外交部發言人歐江安12月24日表示，2021 NDAA其實是經過美國參眾兩院協商，相繼表決通過，這個法案納入多項友好台灣的內容，彰顯美國兩黨一致對台灣的支持，美國兩黨都推動台美深化軍事合作安全交流的支持，外交部對這個法案表示感謝。

歐江安說，外交部有注意到12月23日的聲明，基於條文內容未廢除《傳播內容端正法》有關保障社群媒體言論自由、要求更改美國軍事設施命名等各項考量，特朗普已行使否決權，將法案退回美國國會進行重審，外交部尊重美國的國內立法程序，也會密切關注該法案後續發展，包括美國國會是否再度進行表決，台灣也會持續跟美國行政部門、國會等各方保持密切聯繫，台灣會持續穩健深化台美安全合作伙伴關係。

媒體問及，特朗普針對NDAA行使否決權，是否會影響到美方「抗中保台」？歐江安說，美國的內部程序台灣予以尊重，但密切注意相關發展。她說NDAA有多項友好台灣的條文，包括確立《台灣關係法》跟「六項保證」是台美關係基礎，持續支持對台軍售，建議建立台美醫療安全夥伴關係，保障台灣公民在國際受到平等待遇，如平等受僱以及相關的權利，裏面也有「太平洋威攝倡議」，對於「友邦」整體戰力、威攝能力還有防禦能力提供合作，整個法案是綜合性的，台灣尊重美國的內部發展，保持密切關注。