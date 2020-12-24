台灣253天「防疫神話」破功　台網民另開「獵巫」戰場

12月22日，台灣打破253天零本土確診紀錄，再次出現新冠肺炎本土確診病例，引發軒然大波。除了傳染源新西蘭籍機師（台灣確診個案第765例）外，與他「密切接觸5天」的廣達集團廣明光電女員工（案771）也在網絡上引發不少批評聲浪，但批評的角度卻偏向「第三者」、「台女」和「CCR」等私德領域。

新西蘭籍機師的活動史包含12月8日上午11時30分至12時30分在新光三越台北天母店、12月10日晚上6時30分至7時30分在遠東SOGO台北天母店、12月11日上午11時至12時，曾到好市多南崁店。（台灣中央流行疫情指揮中心提供）

新西蘭籍機師為60多歲男性，曾於11月29日飛往美國（推測很有可能在那期間染疫）、12月4日返台，於12月4日至7日進行居家檢疫，而後於12月7日至12日赴台北旅遊途經台北天母新光三越及SOGO、南崁好市多（Costco）等大型商場。他於12月12日飛往美國，12月15日返台後進行居家檢疫，最後在12月20日確診。

而據桃園市政府衛生局表示，12月20日對機師進行疫調時，機師都說「想不起來」不願意配合，甚至大嗆「台灣人惡意中傷我」，且從未提及曾接觸廣明女員工，後經12月21日警政單位調查活動軌迹，才發現機師曾於12月7日至12日之間密切接觸廣明女員工。最後，廣明女員工由衛生單位重新安排採檢後確診，除了出現本土案例，導致台灣防疫出現漏洞外，也引發後續的「案外案」。

據悉，新西蘭籍男機師已有妻小身處日本，因此30多歲的廣明女員工非常有可能是「第三者」或「密友」，而在造成台灣防疫破口以及私德等問題的雙重因素間接引發網民的憤怒情緒，網路撻伐聲浪不斷，一時形成「獵巫」的局面。

另一方面，「台女CCR洋機師」變成新聞的熱搜詞，CCR一詞（Cross Cultural Romance, 跨國戀愛）顯示台灣男性在「外國的月亮比較圓」長期薰陶下養成的自卑心態，而在性別高漲的台灣社會卻演變成厭女的一種刻板標籤。

平心而論，廣明女員工的交友屬於私領域，但在疫情的影響下成為公領域的防疫缺口，但關鍵問題在於新西蘭籍男機師不遵守防疫規定才導致悲劇發生，例如他明知自己有咳嗽症狀卻不戴口罩，也導致2名同事染疫，甚至在自主健康管理期間違規進出百貨公司、大賣場等公共場所，更有可能引發進一步的疫情擴散的危機。因此，在整起事件中，廣明女其實算是受害者，而網民將批評的聲浪都指向她，從情理來說都不適合。

而網絡上也有「另類」的說法，如律師林智群以60字替廣明女員工辯護，沒想到網民看完竟紛紛表示感謝「感謝771的救台之恩」、「771救了台灣」，還將她封為「護台神女」。律師林智群在Facebook上發文表示，換個角度想，那5天如果沒有案771牽制住案765，「以765的個性，肯定跑遍北台灣夜店找一堆異性朋友密切接觸」，最後更揣測「也許771是犧牲小我也說不定…。」雖然這有半開玩笑的性質，但也只從結果來看的確也是事實。

總得來說，網民的「獵巫」非但不能解決問題，反而是模糊了防疫的焦點。這個案例顯示民進黨政府的防疫神話並不如想像中的堅實，而如何「亡羊補牢」才是防疫工作接下來的重點，尤其是台灣各地即將迎來「跨年晚會」。

台北市長柯文哲於12月23日對外回應此議題表示「會按照要辦的原則去準備，但也可能在前一天突然宣布不辦，請大家要隨時接收政府訊息」。這顯示台灣的防疫工作面臨重大的考驗，而台灣人只能再次祈禱「天祐台灣」。