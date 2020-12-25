台明年起開放萊豬進口　蔡英文：貿易協議不會只合一方的意

台灣立法院12月24日表決通過攸關含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口的九項行政命令，確定自2021年起開放萊豬進口。 蔡英文當晚在Facebook表示，台灣是依賴貿易而生存的國家，貿易就是有來有往，任何協議，都不會只合一方的意。她指開放市場的決定，將會是未來台灣國際經貿走向世界的關鍵決定，台灣會盡全力走出去，讓未來的台灣人回想這一年時，會記起2020年，「不但是台灣人團結防疫的一年，也會是台灣人克服困難貿易問題，因此在國際上獲得更多空間的關鍵一年。」

台灣立法院2月24日表決通過攸關含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口的九項行政命令，確定自2021年起開放萊豬進口。（中央社）

蔡英文指出，美豬美牛議題，經歷過台灣三任總統，遲遲不能解決，已經成為台美之間的困難貿易問題，「有些人批評民進黨前後不一致，我不能同意這樣的指控」。

她說，2009年的美牛抗爭，針對的是當時令人疑慮的狂牛症問題，也正因為有抗爭，才有後來的「三管五卡」；2012年的抗爭，則是馬政府想要進一步開放含萊克多巴胺（瘦肉精）美豬美牛，引發民眾質疑萊劑容許值並沒有國際標準可遵循，以及豬農憂慮進口衝擊的問題。蔡英文接着表示，在2012年7月，國際食品法典委員會（CODEX）公布萊劑容許值標準，民進黨立即改變態度，「在符合國際標準的原則下，接受進一步開放美牛進口」，至於美豬部分，當時因為憂慮衝擊養豬產業，暫時沒有開放。

蔡英文認為，事隔多年，從美牛進口量大幅成長的趨勢看來，當時民眾對萊劑的憂慮，已經漸漸緩解，而當初令人憂慮的養豬產業衝擊問題，也隨着口蹄疫拔針、台灣豬重新恢復出口，以及政府宣示投入新台幣百億基金強化養豬產業競爭力後，疑慮慢慢降低。

蔡英文強調，正是基於這些考慮，台灣才決定進一步開放美豬、美牛（30個月齡以上）的進口，向國際社會邁出台灣願意、也有能力解決困難貿易問題的關鍵一步。而從8月宣布至今，國際輿論給台灣很好的反應，美國各界也因此更積極促進台美經濟的進一步合作。她呼籲民眾放心，接下來政府會做好嚴格把關，落實進口豬肉查驗、貨號源頭管理、豬肉產地標示，讓民眾不論在小吃攤還是大賣場，都能判斷豬肉的來源，有充分的選擇自由，也能夠吃得安心。

蔡英文感謝在台灣立法院所有盡責完成行政命令審查的立委，也感謝台灣行政院長蘇貞昌和內閣團隊的全體同仁，全力將各種配套做好。她坦言，這段時間政策的推動，為台灣社會帶來一些紛擾，儘管行政部門已經有非常清楚地說明，「但我能夠理解部分國人對於進一步開放市場的不安」，接下來，政府會用行動來確保食安，清楚標示、嚴格把關，包括進口豬肉比照牛肉，各部位列出貨號追蹤。

蔡英文表示，台灣是依賴貿易而生存的國家，貿易就是有來有往，「任何協議，都不會只合一方的意」；開放市場的決定，將會是台灣經貿走向世界的關鍵決定。（多維新聞）

民進黨發言人顏若芳也在表決結果出爐後發出新聞稿指出，為了台灣的國家經貿發展，感謝台灣立法院順利完成民主審查程序，通過九項行政命令，並完備相關法令。她說，面對「武漢肺炎」疫情影響，世界各國經濟普遍受挫的情況下，雖然2020年台灣的經濟有不錯表現，但面對未來全球供應鏈的重組，對台灣而言是很大的機會，也是很大的挑戰，如何站上國際貿易的舞台，讓經濟持續成長，台灣一定要積極面對，努力尋求更多經貿發展的機會。

顏若芳並重申，台灣是自由市場，美豬美牛的開放，是讓市場多一個選擇，並不是要求民眾一定要食用，2021年開放進口後，政府一定會盡最大的努力，以最嚴謹的態度為民眾的健康把關，保障民眾選擇自由，同時保護豬農生計。她並強調，從過去非洲豬瘟、「武漢肺炎」的防疫，在在證明民進黨政府有能力做好把關，期盼社會各界不分朝野黨派，一起為民眾健康與國家長遠利益努力，讓台灣在變動局勢裏面能穩定前進、走向國際，並讓國際繼續肯定台灣。