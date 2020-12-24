台灣立法院萊豬表決戰　國民黨首戰吞敗

為了2021年元旦開放萊克多巴胺（瘦肉精）美豬進口，台灣立法院12月24日表決。包括國民黨在內的在野陣營則提出修正《學校衛生法》部分條文草案，要求將校園禁用萊劑肉品跟產製品的條文明文入法，不過投票未予通過。

台灣教育部日前宣布學校營養午餐一律使用「國產豬牛肉」，但在野黨認為現行《學校衛生法》僅明訂優先採購「國產豬牛肉」，未有強制規定，因此提出修法，最後在朝大野小的狀況下，提案未獲通過。（陳卓邦/多維新聞）

台灣教育部日前宣布學校營養午餐一律使用「國產豬牛肉」，但在野黨認為現行《學校衛生法》僅明訂優先採購「國產豬牛肉」，未有強制規定，因此提出修法，最後在朝大野小的狀況下，提案未獲通過。

民眾黨立委高虹安表示，民眾黨對果表達最深遺憾和抗議，「民意仍然敵不過黨意」，萊豬進口後許多配套措施仍然不到位，強力呼籲主管機關做好後續把關工作，未來民眾黨仍會持續跟民眾站在一起，持續對抗不公不義的作為。國民黨立委楊瓊瓔則強調，國民黨的目標就是要「白紙黑字阻擋萊豬進校園」，目前許多政府部會都講明不吃萊豬，「明文入法有何困難」？「我們堅決反對萊豬」。

民進黨立委吳思瑤則批評，國民黨立委說一定要「白紙黑字修法」，但她要問，2012年馬英九開放萊牛進口時，為何沒有一位藍委提案要修法？這是因為修法對內對外都有困難。內部方面，台灣食安法所管控的動物用藥就有一千種以上，品項也高達上萬項，「單單挑一項入法，就是選擇性入法，就是掛一漏萬」，有違立法專業；外部方面，國際貿易有一定的規範，如針對一項進行歧視性修法，是違反國際經貿公平性原則。

吳思瑤強調，依據現行《學校衛生法》，契約下手並增加餐食補助的雙管齊下，校園一定零萊豬，百分之百國產，呼籲不要激情口號，而是捲起袖子做實事。吳思瑤語畢後，民進黨立委予以歡呼，在野黨立委則高聲抗議，讓會議主席、立法院副院長蔡其昌特別要求所有立委互相尊重。