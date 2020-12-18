國民黨反萊豬公投再過一關　力拼明年交付表決

台灣中央選舉委員會周五（18日）召開委員會議，審議國民黨方面所提出的「反瘦肉精美豬」、「公投綁大選」兩項公投案，最後台灣中選會決議，此兩項公投提案合於規定，將函請戶政機關查對提案人名冊。 依照台灣公投相關規定，提案人名冊查對通過後，即可展開第二階段聯署，國民黨必須取得近29萬份聯署，公投提案才能於2021年8月實際交付投票。國民黨也發布新聞稿表示，號召更多民眾共同響應聯署，盼通過公投展現全民意志。

國民黨運作反對含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口，向台灣中選會發起公民投票，經過台灣中選會審議成案後，還須取得近29萬份的聯署書才能實際交付投票表決。（中央社）

中選會會後通過新聞稿表示，關於國民黨主席江啟臣所提「你是否同意公民投票案公吿成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？」以及國民黨籍立法委員林為洲所提「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」等兩項公民投票案皆合於規定，均將函請戶政機關於15日內查對提案人。

由於2018年台灣縣市首長改選與公投合並，發生投票所大排長龍，最後部分投開票所還必須一邊投票一邊開票，造成爭議，因此台灣立法院後來修正公投法規，把公投投票與大選拆分，自2021年起，公投每兩年辦理一次，投票日訂在8月的第四個星期六。

國民黨則表示，第二階聯署人數門坎近29萬，為達成目標，將規劃於各縣市辦理同步聯署活動，並在人潮聚集點擺設聯署攤，號召更多民眾共同響應聯署。

國民黨強調，兩項公投案皆攸關民眾權益與健康，但當前台灣執政者的作為與多數民意背道而馳，因此國民黨將全力發動二階段聯署的工作，務必讓公投成案，明年8月能通過公民投票展現全民具體意志。