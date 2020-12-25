台北市長選舉｜親綠民調：國民黨蔣萬安2022年有望攻下台北市

親近綠營的「新台灣國策智庫」於周五（25日）公布2022年台北市長選情民調，結果顯示，台北市民較偏好國民黨推派的候選人，藍綠最強棒分別為國民黨立委蔣萬安及台灣衛福部長陳時中，不論2022年台北市長選舉為三強爭霸或四方角力，蔣萬安都能以相對多數贏下選戰。

親綠智庫公布2022年台北市長選情民調，結果顯示，不論2022年台北市長選舉為三強爭霸或四方角力，蔣萬安都能以相對多數贏下選戰。（多維新聞）

數據指出，28.3%台北市民較支持國民黨提出的候選人，其餘依次為民進黨的20.4%、民眾黨8.7%及時代力量的3.4%。國民黨部分，64.7%台北市民較支持蔣萬安出馬角逐，大勝黨內其他選手；民進黨部分，31.9%台北市民較支持陳時中出線，不過並未獲絕對多數支持，其他的人選，包括立委高嘉瑜（15.9）、新境界文教基金會副執行長吳怡農（15.2）等人，也有一定的支持度。

若2022年台北市長選舉為蔣萬安、陳時中、現任台北市副市長黃珊珊的三強組合，蔣萬安將以43.2%的支持度勝過陳時中的36.6%及黃珊珊的13.3%；其他的三強組合，綠營若派出次強的高嘉瑜、吳怡農等人，蔣萬安都將以更大的差距勝過另兩位對手。數據指出，綠營選將中，陳時中最能凝聚民進黨支持者的支持，有逾七成的支持度，其次是吳怡農的六成左右，而蔣萬安已經鞏固約九成的國民黨支持者的支持，顯示藍營已歸隊。

如2022年台北市長選舉進入四方角力，藍綠白和時代力量各派出蔣萬安、陳時中、黃珊珊、黃國昌角逐，蔣萬安也將以43%的支持度，勝過陳時中33.1%、黃珊珊11.1%、黃國昌7.3%。顯示若黃國昌代表時代力量參戰，將會分掉陳時中的票源，讓蔣萬安與陳時中落差加大。

陳時中為目前民進黨角逐2022台北市長的最強棒。（台灣中央流行疫情指揮中心）

民調也進一步分析台北市民在九位可能的參選人中，最喜歡和最討厭的政治人物。最喜歡的為蔣萬安29.2%，再來是陳時中的24.5%，剩下的都未過7%；最討厭的為韓國瑜37.8%，其他依次為黃國昌10.9%、高嘉瑜8.4%。

民調表示，蔣萬安為目前國民黨中最強的人選，民進黨則以陳時中為現階段最強人選，若陳時中不參選2022年台北市長選舉，則2018年蔣萬安與吳怡農的「雙帥對決」有機會再度上演。另外，在柯文哲尚未強力表態黃珊珊為接班者時，2018年投給柯文哲的台北市民中，約有兩至三成支持黃珊珊，當藍綠人選確定後支持者歸隊，柯文哲和民眾黨將成為影響選舉的關鍵。

該民調為調查戶籍在台北市的成年民眾，採市內電話調查，調查時間為12月15日至18日的晚上六時至九時半，共完成1,078份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。