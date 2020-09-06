蔣萬安被曝表態參選下屆台北市長　民調：若對決陳時中誰會贏？

據台媒報道，蔣介石的曾孫、國民黨籍立法委員蔣萬安被指會參選下屆（2022年）台北市長。蔣萬安今日（6日）出席國民黨全代會受訪時未有正面回應，僅表示現階段仍以立法院為重心，他會回應民眾期待，好好捍衛民眾權益。 而現任衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，由於在防範新冠肺炎疫情期間表現亮眼，被綠營視為參選下屆台北市長的熱門人選。台媒《ETtoday》今天也發布民調指出，若蔣萬安對上陳時中，將以高出4.6個百分點的差距險勝。

台灣下屆地方選舉將於2022年舉行。國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹昨日（5日）表示，經她親自徵詢，蔣萬安肯定表態「參選下屆台北市長」，但台北市議員羅智強也主動表達意願，不論初選誰勝出，未來會「強強聯手」。

根據資料，41歲的蔣萬安是是蔣家第四代，本來從母姓章，直到2005年認祖歸宗後改姓蔣；現任立法委員、國民黨立院黨團書記長及中常委。

蔣萬安今日表示，接下來修憲、食安、勞保年金改革都是重要議題，特別是勞保年改，現在對他來說立法院還是最重要的地方，他也會回應民眾期待，好好捍衛民眾權益。

被問及市黨部是否有跟他談過參選台北市長一事，蔣萬安表示，市黨部一直有向他反映民眾心聲及想法，他也會讓黨部了解，接下來在立法院有哪些重要議案，如何要讓地方、黨團相互配合。他又表示，2022年地方選舉，相信國民黨會推舉最適合的候選人，贏得選舉。

陳時中在新冠肺炎防疫期間表現亮眼。（AP）

《ETtoday》發布最新民調，結果顯示，如果藍綠對決，國民黨派出立委蔣萬安，對上民進黨推出的衛福部長陳時中，蔣萬安險勝陳時中4.6個百分點；若民進黨派出基隆市長林右昌，蔣萬安則會大贏19.8個百分點。

台北市議員羅智強今年1月在Facebook宣布將參選2022年台北市長，不過，這份調查結果顯示，羅智強與蔣萬安互比，台北市民顯然比較支持蔣萬安參選台北市長，蔣萬安的支持度為42.5％，羅智強的支持度為12.5％，兩人的支持度差距高達30.0％。不過，回答「都不支持」以及不表態的民眾則有45.0％。

▼ 吳怡農表態不會參選2022台北市長

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對於民進黨來說，2022年台北市長戰局，被外界認為是綠營最有機會攻下台北的一次。除了陳時中、林右昌，前文化部長鄭麗君﹑民進黨智庫新境界文教基金會副執行長吳怡農的動向也備受關注，不過，鄭麗君以及吳怡農日前都已表態不會參選。

（綜合報道）