蔣經國日記否認私生子累及蔣萬安身世？　CIA解密文件有不同答案

《蔣經國日記》經過台灣資深媒體人黃清龍赴美查閲後，內容漸漸曝光，最新引起討論的內容為，蔣經國於日記中指稱，蔣孝嚴、章孝慈兄弟生父另有其人，這對雙胞胎出於他的消息是「誤傳」。這樣的說法令蔣孝嚴之子、國民黨籍立法委員蔣萬安的身世成為討論話題。 不過，台媒《中央社》指出，美國中央情報局（CIA）2010年1月解密的一份文件中，對蔣孝嚴之父的註解是時任台灣總統蔣經國；已公布的蔣經國日記中亦曾記載對婚外情的反思。

據此前報道，根據黃清龍敘述，蔣經國與蔣萬安祖母章亞若的婚外情，在台灣解嚴後已非敏感話題，然而閲讀《蔣經國日記》，很難不設法找出蔣經國對章亞若的回憶記錄。然而蔣經國於1954年的日記內容中，明確否認章亞若所生的雙胞胎蔣孝嚴（原名章孝嚴，後改姓蔣，為蔣萬安父親）、章孝慈與他有關。

國民黨立委蔣萬安（右）深獲國民黨主席江啟臣（左）器重，被視為黨內明日之星。（洪嘉徽攝）

但黃清龍也指出，章亞若1942年3月生下雙胞胎，蔣在一周後的日記中曾指自己接電報知章亞若已生二孿子，「欣喜至極」。假如雙胞胎非蔣經國所出，又何來「欣喜至極」？甚至章亞若產子時，王繼春仍在世，又為何是蔣經國去醫院當保人？黃清龍認為，不能排除蔣經國在日記撒謊的可能。

不過，美國胡佛檔案館東亞館藏部主任林孝庭向《中央社》表示，日記的主觀性不可能等同史實，因此必須參照其他各方檔案資料、加以對照佐證才能拼湊出歷史的原貌。根據美國中情局（CIA）2010年1月20日解密的「台灣政治接班」（The Political Succession on Taiwan）文件複本，其中美方在1985年對台灣當時政二代的分析資料，給蔣孝嚴之父的註解是「現任總統」，亦即當時在位的蔣經國。

圖左至右分別為蔣經國、蔣孝嚴、蔣萬安。（合成照）

林孝庭又回顧1940年代的蔣經國日記內容，當中多處提到對章亞若的情感，稱假日「即自覺精神無寄託之處、心甚不定」，不能與章亞若見面深感痛苦；對章亞若「出於至誠，發於內心」；且因大環境之故，有許多對不起章亞若的地方，心中有愧，自問「不知其能諒我之苦心乎？」

1942年章亞若臨盆前夕，蔣經國日記中也記載他一度準備向元配蔣方良說明實情、並認真考慮兩人7年的婚姻是否畫上句號，但擔心尚未成年子女及他們前途的矛盾心情；到了1954年，蔣經國已進入國民黨內權力接班梯隊，日記中對於此事的記載，在態度有所轉變。林孝庭分析1954年的時空環境，蔣經國在內外政敵環伺下，不可能讓早年無疾而終的婚外情成為政治更上一層樓的阻礙，也必須考慮父親蔣介石對於此事的觀點。

蔣孝嚴的母親章亞若29歲就去世。（網上圖片）

蔣孝嚴與弟弟章孝慈的名字，均與蔣經國子女一樣是「孝字輩」，蔣孝嚴原名章孝嚴，直到蔣經國妻子蔣方良過世後才改姓蔣。對於《蔣經國日記》所載的相關問題，蔣孝嚴、蔣萬安父子目前則未公開給予進一步回應。

（綜合報道）