台《民法》修正案三讀通過：調降成年年齡　18歲高中生可自主結婚

台灣立法院院會今日（25日）三讀通過《民法》部分條文修正案，將現行成年之法定年齡20歲下修為18歲，自2023年元旦施行，是該法自1929年5月頒布以來，歷經91年首次修正有關成年年齡之規定。

綜合台媒報道，行政院、司法院在提案中指出，現行《民法》成年年齡規定不符社會當今現況，且世界多國就成年多定為18歲；另，現行法制上，有關應負刑事及行政罰責任的完全責任年齡，也均規定為18歲，與民法成年年齡有異，使外界產生權責不相符之感。

立法院會25日三讀修正通過民法部分條文等案，將民法成年年齡下修為18歲。（中央社）

新法上路後，青年滿18歲即可買手機、自主租屋，並可申辦戶籍謄本、銀行戶口、信用卡、流動支付、提起民事或行政訴訟、擔任公司發起人或董事、買運動彩票等。

此外，現行訂婚年齡為「男未滿17歲，女未滿15歲者，不得訂定婚約」，新法改為「男女未滿17歲者，不得訂定婚約」。結婚年齡部分，現行規定為「男未滿18歲，女未滿16歲者，不得結婚」，改為「男女未滿18歲者，不得結婚」，並刪除「未成年人結婚，應得法定代理人之同意」的條文。

簡而言之，按照現行法律，16歲至20歲女性、18歲至20歲男性可在法定代理人之同意下結婚。新法上路後，男女都要等到18歲才可結婚，但不必再經法定代理人許可。

此次修法不會影響選舉投票的年齡限制。圖為2020台灣大選選前，年輕族群為民進黨拉票。（Getty）

選舉投票仍須滿20歲 待修法下調

值得一提是，雖然新法調降了成年年齡到18歲，但仍要年滿20歲才可取得選舉、被選舉和罷免權，因有關年齡限制是在台《憲法》及相關選舉罷免法中另有規定。

台灣《公民投票法》自2018年公布修正後，除了降低提案、連署門檻外，也將公投年齡從20歲下修至18歲。至於選舉和罷免權，民進黨、國民黨和民眾黨等黨團都提出各自有關「18歲可投票」的修憲案，成案後分別送往修憲委員會審查。

台灣立法院於10月6日正式通過「立法院修憲委員會」委員名單，修憲委員會正式啟動。國民黨主席江啟臣隨後在Facebook上發布短片指出，目前朝野對於公民投票權下修至18歲有高度共識。台媒指出，在朝野高度共識下，18歲投票權將有望在今屆立法院完成修憲。

（綜合報道）