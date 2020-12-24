台立法院「表決大戰」落幕　台灣明年進口美豬成定局

台灣立法院12月24日處理9項攸關美豬進口行政命令、食品安全衛生管理法和學校衛生法部分條文修正草案。 由於進口美豬可能含有萊克多巴胺（瘦肉精），或危害健康，因此此事在台灣存在較大爭議。此次台灣立法院也上演「表決大戰」，不過，歷經數小時的表決過程，在野黨提出的諸如不準萊豬進口、強制標示萊豬等訴求均未獲通過，台灣2021年進口美豬成為定局。

針對萊劑美豬進口，由於擔憂對人體健康造成隱憂，以及對台灣豬農產業的衝擊，包括國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨團，在立法院提出多項提案，如要求維持禁止萊克多巴胺政策、廢止萊劑美豬進口行政命令，或是提出「食品安全衛生管理法」部分條文修正草案，要求明確標示萊豬，以及「學校衛生法」部分條文修正草案，要求禁止萊豬進校園「明文入法」等訴求。

針對萊劑美豬進口，由於擔憂對人體健康造成隱憂，以及對台灣豬農產業的衝擊，在野黨在立法院提出多項提案，諸如不準萊豬進口、強制標示萊豬等訴求，但均未獲通過。（陳卓邦／多維新聞）

不過，民進黨在台灣立法院佔過半席次，因此野黨相關訴求未獲通過。台灣2021年進口萊劑美豬，在歷經數月的紛紛擾擾後，終成定局。

依相關行政命令，台灣將修正豬萊克多巴胺的殘留容許量，稱依據台灣成功大學進行食用肉品暴露萊克多巴胺的健康風險評估結果，研擬殘留容許量草案，送請「食品衛生安全與營養諮議會」審查，決定修正「動物用藥殘留標準」。

另外，台灣也將開放美國30月齡以上牛肉進口，指依據2018年委託台大進行美國不限月齡牛肉安全性的健康風險評估果，同意台灣民眾食用美國進口牛肉後，罹患「新型庫賈氏症」的風險極低，因此修正「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」，擴大開放30月齡以上牛肉，且為利相關部會遵循，並修正「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」。

台灣衛福部強調，將持續與跨部會共同合作，採取嚴謹的管制措施，持續落實源頭管理、邊境檢疫與查驗及後市場抽驗的機制，以確保產品符合食品安全衛生管理及其相關規定，針對檢驗不合格者及未依規定標示產品或標示不實者，嚴格查處，並強制規範標示豬及牛的原料原產地，提供給消費者足供辨識的資訊，讓消費者安心選購。

台灣行政院也表示，未來將設立「資訊看板」，每個上班日於台灣衛福部、台灣農委會網站上每日台灣本地所產的豬及進口豬數量，進口豬方面則會再依照國別標註數量，以及查驗結果。

至於台灣有部分縣市的自治條例，卻比台灣立法院通過的標準更嚴，要求瘦肉精零檢出，未來若兩邊不一致，第一線執法恐怕無所適從。對此，台灣行政院強調，目前密切與地方政府聯繫中，若地方政府提出釋憲，行政院也會尊重。