特朗普簽署「台灣保證法」　台官方：持續深化台美關係

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間12月27日簽署金額達2.3兆美元的「2021會計年度聯邦政府撥款法案」，除了包含新冠肺炎（COVID-19）的9,000億美元疫情紓困法案外，另包括「2020年台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2020），法案除促進美國政府應常態化對台軍售，以及盼美國政府支持台灣參與國際組織，更新「對台交往準則」。

美國總統特朗普（Donald Trump）於美東時間12月27日簽署金額達2.3兆美元的「2021會計年度聯邦政府撥款法案」，除了包含新冠肺炎（COVID-19）的9,000億美元疫情紓困法案外，另包括「2020年台灣保證法」（Taiwan Assurance Act of 2020）。（AP）

美國國會意見針對2020年台灣保證法補充表示，台灣是美國自由開放印太戰略非常重要的一部分，美國應支持台灣發展不對稱能力，籲美國政府應常態化對台軍售以增強台灣自我防衛能力。而2020年台灣保證法也支持台灣有意義的參與國際組織，如聯合國（UN）、世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（Interpol）及其他國際組織，並支持台灣以會員身份參加聯合國糧農組織（FAO）、聯合國教科文組織（UNESCO）及其他非以國家行為體為必要條件的國際組織。

圖為台外交部發言人歐江安。台灣外交部當地時間12月28日釋出新聞稿，表示特朗普正式簽署「2021會計年度聯邦政府撥款法」，這項撥款法包含「2020年台灣保證法」的本文，並且匡列300萬美元的授權額度予「全球合作暨訓練架構」（GCTF），展現對台美關係的強勁支持，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。（屈彥辰／多維新聞）

台灣外交部當地時間12月28日釋出新聞稿，表示特朗普正式簽署「2021會計年度聯邦政府撥款法」，這項撥款法包含「2020年台灣保證法」的本文，並且匡列300萬美元的授權額度予「全球合作暨訓練架構」（GCTF），展現對台美關係的強勁支持，外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

台灣外交部說明，前述撥款法中的「2020年台灣保證法」內容廣泛，包括支持對台軍售常態化，協助台灣加強自我防衛能力、支持台灣有意義參與國際組織，另敦促美國國務卿檢視對台交往準則，並對檢討結果以及《台灣旅行法》執行情形向國會提交報吿；此外，這項撥款法也首度授權撥款300萬美元，支應GCTF相關活動，有助未來台美日三方持續透過GCTF平台擴大與理念相近國家的專業交流及合作範疇。

台灣外交部再次感謝美國行政部門及國會跨黨派友人透過具體行動支持台美關係，台灣政府也會持續在既有的良好基礎上，秉持互信、互惠及互利的原則，與美方攜手合作，穩健深化台美在各領域的全球合作伙伴關係。

台總統府發言人張惇涵表示，對於美國行政部門及國會跨黨派友人的大力支持，台灣總統府代表台灣政府及人民表達誠摯感謝。

張惇涵表示，總統府誠摯感謝特朗普任內推動11次軍售案，在在顯示美國政府以具體行動落實《與台灣關係法》及「六項保證」的安全承諾，強化台國軍戰略與防衛需求。他說，在特朗普任內，透過《台灣旅行法》的落實，不僅讓台美間的政府部門有更多高層次的互訪交流，亦大幅深化台美雙方的合作夥伴關係。

張惇涵強調，美國是台灣在國際上重要的盟友，也是共享自由民主價值的堅實夥伴，近年來，台美雙方在共同努力下，順利推展政治、經濟、安全等各項領域的合作夥伴關係。他稱，台灣作為國際社會負責任的一員，台灣政府也會在既有的良好基礎上，持續與美方深化合作夥伴關係，持續作為國際社會的良善力量。