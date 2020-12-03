AIT前處長包道格：美台關係不會冷卻　但也不會是拜登的中心政策

美國大選結果大致底定，民主黨籍的拜登（Joe Biden）勝選。針對拜登新政府可能調整對台政策，民進黨政府從選前極力押寶特朗普，到選後大肆宣傳長期以來與民主黨關係佳，透露出希望得到拜登多點關注的期望。 對此，AIT前處長包道格（Douglas Paal）認為，拜登上台後，美台關係不會冷卻，但也不會是拜登政府的中心政策。

包道格認為美台關係不會在拜登政權中缺席，但也不會是主角。 （新華社）

據《環球時報》的報道，包道格在接受訪問時表示，美台關係不會在未來四年冷卻，原因主要在於美國國會仍有很多兩黨都支持的涉台法案，拜登不得不謹慎地遵循這些法案。

但他也認為，拜登政府亦不會將台灣問題置於政策中心，畢竟台灣並非拜登競選時的主軸，在各種民調中台灣的優先性都非常靠後。包道格認為，台灣會被拜登政府小心處理甚至歡迎，但會是從中美利益這一更廣闊的背景上來處理。

近期有消息稱，蓬佩奧（Michael Pompeo）可能在剩餘任期中訪台，對此，包道格認為，美國政界的確有相關傳言，不過他認為蓬佩奧不會真的訪台。包道格稱，特朗普等人的確想把美中關係推向某種臨界點，以迫使拜登無法對本屆政府已經做的事做出更多調整，也許他們的確考慮過讓蓬佩奧訪台，但他仍認為這僅是一個傳言。

至於美國大選結果對中美關係和兩岸關係會造成何種影響，包道格則表示，若仔細看拜登曾經的表態，其優先事項將是抗疫、恢復經濟、處理種族問題和應對氣候變化。在抗疫和應對氣候變化上，美中有很大合作空間，沒有理由發生衝突。其他領域其實和美中關係沒有太大相關性。所以他認為中國可以多一點耐心，期待一些變化。

包道格說，一個新政府總需要一段時間來站穩腳跟。他建議北京可利用這段時間，認真考慮該如何接觸拜登新政府，比如在那些希望和美國談判的領域提出建議，或採取一些措施來緩解兩國間的緊張局勢。