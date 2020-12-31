美艦今年第13度通過台海　大陸國防部：隨時應對一切威脅挑釁

來自美國海軍第七艦隊消息，兩艘伯克級驅逐艦當地時間12月31日通過台海，美軍強調相關行動證明「美國對自由開放印太區域的承諾」，美軍將繼續在國際法允許的範圍內，執行飛行、航行及其他任務。 台灣國防部也發出新聞稿指出，兩艘美艦由南海航經台海後，續向北航行，台灣軍方運用聯合情監偵作為，全程掌握周邊海空域艦、機相關動態與應處，狀況正常。 中國大陸國防部新聞發言人吳謙12月31日回應稱，美艦行徑對「台獨」勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，對此表示堅決反對。

美國海軍第七艦隊表示，兩艘伯克級驅逐艦12月31日通過台海，美軍強調相關行動證明「美國對自由開放印太區域的承諾」。（Facebook@U.S. Pacific Fleet）

根據美國海軍第七艦隊新聞稿表示，飛彈驅逐艦麥凱恩號（USS John S. McCain DDG-56）與威爾伯號（USS CurtisWilbur DDG-54）於12月31日依據國際法例行航經台灣海峽，這些船隻在台海的過境，證明美國對自由開放印太區域承諾，美國軍艦將持續在國際法允許的範圍內，執行飛行、航行及其他任務。第七艦隊臉書（Facebook）並張貼多張美艦巡航照片。

台灣國防部也證實，美驅逐艦兩艘在12月31日上午，由南海航經台灣海峽後，續往北航行。台灣國防部指出，美艦航經台海執行一般航行任務期間，台灣軍方用用聯合情監偵作為，全程掌握台灣周邊海空域艦、機相關動態與應處，狀況正常。

大陸國防部新聞發言人吳謙表示，美國「麥凱恩」和「威爾伯」號驅逐艦以雙艦編隊方式穿航台灣海峽，解放軍組織海空兵力全程對美艦進行跟踪監視。

他說，這是美艦繼18日後再次穿航台灣海峽，炫耀武力，挑釁攪局。美艦行徑對「台獨」勢力傳遞錯誤信號，嚴重危害台海地區和平穩定，中方對此表示堅決反對。解放軍時刻保持高度戒備，隨時應對一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

美國飛彈魏柏號（USS CurtisWilbur DDG-54）組員在戰鬥訊息中心操作控制枱。（Facebook@U.S. Pacific Fleet）

據公開資訊顯示，這是美艦2020年第13度航經台海，換算下來，美艦幾乎是月月通過台海，上次美艦通過台海為伯克級飛彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89），在同月19日由北向南航經台灣海峽。

民進黨立委、台灣立法院外交國防召集委員王定宇表示，根據美國海軍先前的透露，美國希望重建第一艦隊來分攤第七艦隊的任務，因為面對大陸軍事力量的擴張與崛起，中共不斷騷擾周邊鄰國，由第七艦隊全面負責印太地區的防務「負擔確實比較重」，研判未來兩個艦隊的分工，南海、台海到東海地區，將由第七艦隊負責，其他地區則交由第一艦隊負責。

王定宇說，第七艦隊將台海納入巡弋，穩定區域安全，雖然台灣的安全仍要靠自己，但有國際友人的協助，對台灣的安全穩定及經濟繁榮，當然會有莫大的幫助，2020年美艦第13度通過台海，兩艘伯克級驅逐艦巡弋台海，除了是美方持續履行航行自由的計劃外，也代表台灣在整個印太戰略中居重要位置，台灣的安全攸關民主自由世界的利益。

而針對解放軍軍機2020年騷擾台灣西南空域約380架次，王定宇分析，解放軍一方面希望對台灣民心造成威攝，另一方面也希望消耗台灣空軍的資源，並企圖達成「既定事實」，將台灣防空識別區的西南角變成共軍經常出現的地方，這也攸關大陸計劃要劃設南海防空識別區的野心，但這件事情不只影響台灣，南海周邊國家及世界上的主要民主國家都非常反對。

除了軍政目的，王定宇分析，大陸也藉由此舉來測試台灣軍方、美國軍方在空中、水面或水面下的反應，進行戰場規劃。他指大陸這種持續擴張、騷擾周邊國家的做法，是「損人不利己」，刺激自由民主世界的團結合作。