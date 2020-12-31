在陸台胞可優先接種新冠疫苗　陸委會：不要把台灣民眾當試驗品

大陸國台辦日前表明，在大陸台胞是新冠疫苗上市後接種的優先群體。對此，台灣陸委會發言人邱垂正再次呼籲台灣民眾「注意大陸疫苗風險資訊，審慎考慮現階段施打的必要性」，並批評大陸將台灣人民視為疫苗試驗品。

面對國台辦痛批民進黨刻意用「武漢肺炎」的污名化名稱，用心卑劣，陸委會發言人邱垂正強調，禁用什麼字眼來稱呼疫情與防疫無關，從來不是台方認為需要考慮的事。（楊家鑫／多維新聞）

12月31日，台陸委會舉行例行記者會，發言人邱垂正指出，疫苗是高度醫衛專業事務，必須以嚴謹科學程序進行，根據大陸官方公開資訊，幾款疫苗都尚處於臨床試驗階段，或提交主管機關申請上市許可的過程，都尚未完成最後批准程序，國際專業機構也都尚未提出認可證明，安全性與有效性均不明確。

他表示，陸委會提醒在陸的台人應該注意大陸疫苗風險資訊，審慎考慮現階段施打的必要性，完全出於保障民眾健康的提醒。反觀陸方一再以不專業態度將防疫事務與政治宣傳掛勾，藉故批評台方，相信各界與台人都不會接受陸方別有用心的說詞，也請陸方不要將台灣人民視為「疫苗試驗的試驗品」。

有媒體追問，大陸官方12月31日已宣布國藥集團的疫苗獲批准附條件上市，邱垂正則說，「我們認為應該等相關資訊更充分，或是國際專業的機構認證更多，讓民眾得到充分的訊息」。

國藥集團的新冠滅活疫苗已獲准附條件上市。（新華社）

至於國台辦批評民進黨無視世界衛生組織（WHO）宣布病毒正式名稱為COVID-19，蓄意使用「武漢肺炎」的污名化稱謂，邱垂正表示，各地對於流行病的命名或簡稱，或基於學理定義，或基於溝通便利所慣用或沿用的稱呼，也都不一定具有負面的意義。

他強調，台灣是一個言論自由的社會，政府對於各界如何稱呼此一疫病，從未加以提倡或未予限制，根本不存在陸方所稱污名化的問題。「至於禁用什麼字眼來稱呼疫情與防疫無關，從來不是我方認為需要考慮的事」。

另一方面，在2020年最後一天，陸委會也展望2021年的兩岸關係，邱垂正表示，台方仍然將持續關注情勢的變化，盡最大的努力維護兩岸和平。同時呼籲大陸要放棄強加於人的政治框架，正視兩岸現實，理性思考蔡英文提出和平、對等、民主、對話的兩岸互動關鍵基礎，本於尊重、善意、理解的態度，與台方共謀探討和平相處之道，回到兩岸良性互動的正軌。

邱垂正表示，陸委會也向台灣民眾以及中國大陸的民眾問候，祝大家新年快樂，防疫不能鬆懈，一切平安順利。

此外，台港民間團體日前呼籲台政府升級援港方案，將《難民法》法制化。邱垂正僅表示，對於港人的協助，現行《港澳條例》已有規範，台政府也持續精進相關措施與法規，以兼顧國家安全與台政府挺港政策，給予港人最實際的支持與協助。會持續與公民團體持續溝通，讓社會對精進援港方案有最好的共識。