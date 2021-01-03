台「獨派」遊行撐特朗普連任　大陸專家諷「窮途沒路、飢不擇食」

台灣傳媒報道，有獨派團體昨日（1月2日）發起「挺川普護台灣」遊行，隔海聲援仍在尋求推翻去年大選結果的美國總統特朗普；台灣獨派組織「台灣團結聯盟」秘書長、前立委周倪安表示，本次美國大選遭受到有史以來來自外力最大的影響，特朗普一直支持台灣，所以台灣人站出來支持他是合情合理、有情有義。 此事亦引起內地媒體及專家注意。南開大學法學院副教授、台港澳法研究中心執行主任李曉兵接受內地《環球網》採訪時稱，該遊行是「獨派」團體在窮途沒路的情況下飢不擇食、慌不擇路的表現。

台灣有獨派團體發起「挺川普護台灣」遊行。（Facebook）

報道指，遊行號稱動員300人走上街頭，當日下午在台北賓館前集結出發，繞行台北賓館及台大醫院周邊路段。獨派組織「台灣國辦公室」主任陳峻涵表示，雖然挺台是美國兩黨共識，但拜登與中共當局的利益糾葛令人不得不擔心，反觀特朗普在任時11次對台軍售，又簽署台灣保證法等友台法案，讓台灣儼然成為美國印太戰略的一員，可說是史上最挺台灣的美國總統。

陳又稱，有許多證據顯示去年美國總統大選存在舞弊情形，且很如今選舉結果可能還有變數，預祝特朗普能順利連任。

對此，李曉兵表示，遊行是「獨派」力量想深度介入美國的國內政治，但美國內部已經很亂，獨派此舉無疑是火上澆油，是非常無知的一種表現，為了實現所謂的「台獨」幻想而進行政治操弄，最終會搬起石頭砸自己的腳。

李續稱，特朗普是一個反傳統的角色，但獨派力量卻看到了希望，向特朗普搖尾乞憐，顯示出獨派的媚態。不過，「台獨」力量非常有限，特朗普不會認為遊行會對其有支持力，獨派只是想在特朗普離開白宮之前蹭流量、刷存在感，所謂的「挺川普大遊行」是國際玩笑，非常不明智。

台灣有獨派團體發起「挺川普護台灣」遊行。（Facebook）

（聯合報／環球網）